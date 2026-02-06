Romina Diez encendió cortocircuitos a horas de la llegada de Milei a Santa Fe

El presidente estará mañana en San Lorenzo para conmemorar otro aniversario del combate que libró allí San Martín

La relación entre Nación y provincia entró en cortocircuito justo a horas de que el presidente pise suelo santafesino para conmemorar un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo y entregar el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos.

En efecto, fue la diputada Romina Diez quien salió sin medias tintas a criticar al gobernador Maximiliano Pullaro por haber tomado deuda en dólares y no liquidarla en pesos.

La toma de crédito fue autorizada por el Senado y dio el ok para solicitarlo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 150 millones de dólares con el objetivo de financiar el Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

El Senado también autorizó al gobierno provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 1.000 millones de dólares, con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la administración provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Pero la principal referente libertaria en la provincia no vio con buenos ojos la deuda en moneda estadounidense. “Pullaro tomó deuda en dólares y decidió no liquidarlos a pesos, cuando se había comprometido a hacerlo, especulando con una devaluación y con que el país entrara en default”.

Además, la legisladora remarcó que el gobernador “decía que Santa Fe no podía perder un peso y en apenas dos meses nos costó a los santafesinos mas de 120.000 millones de pesos”.

La legisladora fue más allá y consideró que Pullaro, “en lugar de gobernar y cuidar los recursos públicos, prefirió apostar a que a la Argentina le fuera mal para sacar rédito político. Le salió mal, no hay que mezclar el análisis financiero con la política porque la pérdida la pagamos todos”, subrayó