Romina Diez encendió cortocircuitos a horas de la llegada de Milei a Santa Fe

El presidente estará mañana en San Lorenzo para conmemorar otro aniversario del combate que libró allí San Martín

6 de febrero 2026 · 20:09hs
La principal referente de LLA en Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez, junto al presidente Javier Milei.

La relación entre Nación y provincia entró en cortocircuito justo a horas de que el presidente pise suelo santafesino para conmemorar un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo y entregar el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos.

En efecto, fue la diputada Romina Diez quien salió sin medias tintas a criticar al gobernador Maximiliano Pullaro por haber tomado deuda en dólares y no liquidarla en pesos.

La toma de crédito fue autorizada por el Senado y dio el ok para solicitarlo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 150 millones de dólares con el objetivo de financiar el Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

El Senado también autorizó al gobierno provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 1.000 millones de dólares, con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la administración provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Pero la principal referente libertaria en la provincia no vio con buenos ojos la deuda en moneda estadounidense. “Pullaro tomó deuda en dólares y decidió no liquidarlos a pesos, cuando se había comprometido a hacerlo, especulando con una devaluación y con que el país entrara en default”.

Además, la legisladora remarcó que el gobernador “decía que Santa Fe no podía perder un peso y en apenas dos meses nos costó a los santafesinos mas de 120.000 millones de pesos”.

La legisladora fue más allá y consideró que Pullaro, “en lugar de gobernar y cuidar los recursos públicos, prefirió apostar a que a la Argentina le fuera mal para sacar rédito político. Le salió mal, no hay que mezclar el análisis financiero con la política porque la pérdida la pagamos todos”, subrayó

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses
La ciudad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas
La Ciudad

Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo
Política

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María
Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

Newells: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

Newell's: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

Central viajó a Mar del Plata con 23 jugadores y con Gastón Ávila a disposición por primera vez

Central viajó a Mar del Plata con 23 jugadores y con Gastón Ávila a disposición por primera vez

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo
Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas
Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación