Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Con Manuel Adorini y Diego Santilli como flamantes incorporaciones al equipo presidencial, el cónclave se realizará esta mañana en Casa Rosada.

3 de noviembre 2025 · 07:46hs
El presidente Javier Milei designó al vocero presidencial Manuel Adorni como jefe de Gabinete tras las elecciones legislativas de 2025.

Foto: AP Foto/Rodrigo Abd.

El presidente Javier Milei designó al vocero presidencial Manuel Adorni como jefe de Gabinete tras las elecciones legislativas de 2025.

El presidente Javier Milei reunirá este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. El encuentro será a las 9.30. Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete.

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei ayer domingo en la Quinta de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán. Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

En las últimas horas se había especulado con que el integrante del "triángulo de hierro" podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus.

Otras modificaciones en el gabinete de ministros

El Gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.

