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Pullaro pidió que bajen los costos industriales en la Ronda de Negocios Rigi de Rosario

El gobernador de Santa Fe dijo que el interior productivo debe proveer insumos para que la minería y el sector energético aporten más dólares a la economía

29 de octubre 2026 · 12:15hs
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Pullaro fue el primer orador de la jornada.

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Pullaro fue el primer orador de la jornada.

La primera Ronda de Negocios Rigi comenzó en Rosario con un nuevo pedido del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para mejorar la situación de la industria. "Necesitamos bajar los costos y así, poder generar crecimiento", dijo durante el acto de apertura en La Fluvial.

El jefe de la Casa Gris dijo que la provincia es un "socio estratégico" de los dos nuevos motores de la economía: la minería y el petróleo. En ese sentido, anticipó que ambos sectores pueden generar más de 50.000 millones de dólares en exportaciones hacia 2030, la misma cifra que produjo el campo el año pasado.

En cuanto a la cuestión energética, Pullaro consideró que el yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta no sólo debe servir para que cierre la balanza comercial sino también para que "el gas llegue a bajo costo" a las fábricas. Así marcó que es tiempo de afrontar "el desafío de crecer y generar empleo" en el país.

Santa Fe como ejemplo en la Ronda de Negocios Rigi

El evento organizado por el gobierno nacional para desarrollar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi) empezó con un análisis optimista del gobernador sobre los superávits gemelos y la situación macroeconómica. Al mismo tiempo, reclamó: "Necesitamos que todos los insumos de la minería y la energía se puedan producir en este interior que hizo grande a la Argentina".

"El país se tiene que parecer mucho más a Santa Fe y a la Región Centro", opinó el exministro de Seguridad provincial. En vísperas del inicio de la ronda de negocios con empresarios, añadió que la Casa Gris no fue a pedir "sino a ofrecer ideas y propuestas".

>> Leer más: Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema de Santa Fe

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) se mostró satisfecho con la convocatoria de este jueves porque se trata de "un encuentro federal y de las provincias productivas". En su análisis destacó el rol del sector agropecuario y manifestó: "El campo fue el que principalmente sostuvo la economía argentina en la historia".

"Estamos orgullosos de nuestro ADN", afirmó el gobernador frente a algunas de las principales figuras del gabinete del Ejecutivo nacional. En este sentido, recordó que algunos industriales y empresarios comenzaron a trabajar hace 30 años en un "garaje" y "hoy tienen una planta con 200 ó 300 operarios" para exportar sus productos.

La nueva oportunidad de la Argentina

El exdiputado provincial comparó el escenario económico actual con el del inicio de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. "Tuvimos superávits gemelos allá por 2008, pero el populismo y la corrupción lo hicieron polvo", observó.

Pullaro reconoció que la Argentina pudo pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la primera década del siglo. No obstante, acotó: "Eso no se vio en el desarrollo de nuestro país".

En cuanto a la expectativa a futuro, el funcionario preguntó: “¿Qué vamos a hacer con las divisas?”. De ese modo planteó la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo a través de la minería y el desarrollo del sector energético.

Después del discurso del anfitrión, los invitados a la ronda de negocios escucharon al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El tercer orador designado para la apertura fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En la primera fila de asientos se ubicó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ubicada junto a Pullaro, que fue la última en hacer uso de la palabra. Al evento asistieron otros doce mandatarios de provincias argentinas.

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