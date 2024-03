Pullaro advirtió que el ajuste de Milei lo están pagando los sectores más populares

“¿Sabe que yo soy muy santafesina? Toda mi familia lo es. De Villa Cañás, que ya no es pueblo, ahora es ciudad”, respondió la conductora, a lo que Pullaro afirmó: “Sí, y es un honor”.

Durante la cena, Pullaro aludió a las políticas del presidente Javier Milei. “Entiendo que, si se ordenan las cuentas de un Estado que durante años gastó más de lo que recaudó, habrá un rebote. También creo que el ajuste es muy fuerte y lo está pagando gente de los sectores más populares”, aseveró.

Acerca de la relación de la Nación con las provincias, advirtió que “durante años la acumulación de recursos se volcó en una región, que es el Amba, en lugar de pensar en desarrollo, en rutas, energía, conectividad y puertos”.

Cuando Mirtha le planteó que “el campo siempre ha sido la salvación”, el gobernador enfatizó: “Bueno, pero fíjese cómo nos dan con las retenciones. Eso en algún momento se tiene que terminar. Cuando le vaya bien al interior, le irá bien al país”.

La conductora de La Noche de Mirtha, que cumplió 97 años hace poco más de un mes, también lo consultó sobre la crisis en seguridad que hace tiempo atraviesa a Rosario. Y que se profundizó con la reciente ola de violencia extrema en las calles.

“Las organizaciones criminales están muy incómodas en Santa Fe y reaccionan de manera terriblemente violenta. Quieren tener la libertad para seguir manejando su poder criminal desde la cárcel, extorsionando y vendiendo droga. Y eso cambió en la provincia desde el 11 diciembre pasado. Quieren quebrar las definiciones que tomó el Estado”, enfatizó Pullaro, quien reiteró que él y su familia -que tuvo que salir de Rosario- fueron blanco de amenazas de muerte.

Acerca del acompañamiento político, destacó: “Hay líneas de trabajo y decisiones que no van a volver atrás. Hoy no me siento solo sino que me respalda la Legislatura y la Justicia de la provincia, y el gobierno nacional por primera vez. Viajaron a Rosario los ministros Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia)”.

“Me respaldan otros gobernadores, hasta el de Buenos Aires (Axel Kicillof), que no es de mi partido”, resaltó, para luego retomar el rol de la Legislatura, que acaba de sancionar la reforma al Código Procesal Penal: “Nos dio herramientas que antes no teníamos. Hoy, a un preso lo podés aislar. Hace cien días no lo podías aislar porque te caía un hábeas corpus y lo tenías que volver a la población común. En esa situación podía tener teléfono celular, la cantidad de visitas íntimas que quisiera y organizar el negocio narcocriminal en la calle”.

Luego habló de los recientes crímenes (dos taxistas, un chofer de ómnibus y un playero) perpetrados por lo que las autoridades definieron como narcoterrorismo. “Estamos avanzando muchísimo en las investigaciones. Hay muchas personas detenidas que fueron partícipes activos de esos hechos. Vamos por los responsables intelectuales. Avanzamos con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los fiscales y las fuerzas federales”, contó el mandatario santafesino.

Además de admitir que “hay que ir por el lavado de activos, una deuda en la Argentina”, Pullaro reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas en un marco como el de Rosario: “Con un pequeño entrenamiento de prevención y control podrían tener un rol en la seguridad pública”.

“Siento que, por primera vez, se entiende que el narcotráfico es un problema federal y que si no lo aplastamos rápidamente vamos a tener un problema de la misma magnitud en todo el país”, alertó.

Asimismo, ratificó que está en análisis el indulto a policías de la provincia. “Estoy estudiando el tema porque hubo condenas muy injustas para algunos agentes”, insistió.

La policía

Respecto del rol de esa fuerza en Santa Fe en el actual contexto, subrayó: “Indudablemente hay un problema, pero es la policía que tenemos. Hay que depurar, mejorar, capacitar, organizar, ordenar, equipar y, por supuesto, sacarle los elementos que están vinculados con el narcotráfico”.

“Lo veo muy confiado, lo felicito”, le dijo Mirtha al gobernador, que estuvo acompañado en la mesa por la periodista María Eugenia Duffard, el director teatral José María Muscari, el actor Benjamím Rojas y Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica y cardiología.