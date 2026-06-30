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Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante"

El gobernador encabezó un nuevo encuentro interministerial en el que destacó los avances conseguidos en materia de seguridad y la obra pública asociada al desarrollo productivo, entre otros ejes

30 de junio 2026 · 17:42hs
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Maximiliano Pullaro arengó a sus funcionarios flanqueado por Gisela Scaglia.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro arengó a sus funcionarios flanqueado por Gisela Scaglia.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes una nueva reunión de trabajo interministerial, en la que los principales responsables de las distintas áreas de gestión expusieron las políticas públicas desarrolladas bajo la consigna “Construyendo una democracia de soluciones”.

Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural ATE Casa España, en la ciudad de Santa Fe, Pullaro destacó “el orgullo de todo lo logrado” en 30 meses de gestión.

“Tenemos un método de trabajo basado en el diseño, la ejecución, el seguimiento y el control de las políticas públicas. Somos un equipo que entiende que está al servicio de la sociedad para cambiar y mejorar la vida de los santafesinos”, enfatizó.

La seguridad

Al respecto, Pullaro enumeró: “En materia de seguridad, estamos terminando el semestre con menos de 70 homicidios. Es increíble la tarea que realizamos en seguridad pública, pero eso no hubiera sido posible sin una Legislatura que acompañó las reformas ni sin fiscales, defensores y jueces que entendieron hacia dónde iba el gobierno y qué necesitaba la sociedad”.

Luego recordó algunos de los compromisos asumidos al inicio de la gestión. “Prometimos que íbamos a garantizar 180 días de clases y este año superaremos los 187. También dijimos que íbamos a impulsar una fuerte infraestructura para la producción y hoy estamos haciendo rutas, caminos a los puertos y gasoductos que, durante mucho tiempo, parecían un sueño. Ese mismo proceso de transformación puede verse en cada una de las áreas del gobierno”, afirmó.

En esa línea, el jefe de la Casa Gris subrayó: “Decimos que cuando no se roba, la plata alcanza, porque estamos haciendo obras en un momento muy difícil para la Argentina. Lo logramos reduciendo costos y administrando con eficiencia los recursos públicos”.

“De ese modo estamos cambiando la provincia de Santa Fe. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo conseguido, pero es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante”, arengó.

Los desafíos

Finalmente, Pullaro planteó los desafíos para la segunda mitad del mandato: “Cuando lleguen tiempos mejores, a Santa Fe no la va a parar nadie. Durante estos años logramos instalar la idea de la provincia invencible. Ahora, en los próximos seis meses, tenemos que transformarnos en la provincia imparable de Santa Fe”.

Previamente, se desarrolló el panel “Cómo la modernización del Estado genera soluciones”, del que participaron los secretarios de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, y de Justicia, Santiago Mascheroni; la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, y la diputada nacional Gisela Scaglia.

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