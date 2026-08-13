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Provincias Unidas pregunta al gobierno de Milei qué hizo con la plata que cobró para reparar rutas

La iniciativa solicita información precisa sobre el destino de los fondos que, por ley, deben financiar la construcción y arreglo de trazas viales

13 de agosto 2026 · 14:52hs
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Gisela Scaglia preside el bloque Provincias Unidas.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Gisela Scaglia preside el bloque Provincias Unidas.

La diputada nacional Gisela Scaglia, del bloque Provincias Unidas (PU), presentó un proyecto para que la Casa Rosada explique el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), creados para financiar las rutas nacionales y que, en los últimos días, se supo que habría ejecutado para ese fin apenas un cuarto.

Además, la iniciativa se presenta en medio del creciente reclamo por el deterioro de la infraestructura vial y la situación de corredores estratégicos para el interior productivo.

El proyecto solicita información precisa sobre el destino de los fondos que, por ley, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales, luego de que el propio gobierno reconociera que parte de esos recursos fue utilizada para contribuir al equilibrio fiscal.

Provincias Unidas y informe

"Queremos saber qué pasó con los recursos que los argentinos pagan para mantener las rutas nacionales”, sostuvo la diputada.

El proyecto requiere que el Ejecutivo informe cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto debía destinarse a obras viales, cuánto se ejecutó efectivamente, dónde se encuentran hoy los recursos no utilizados y qué obras fueron realizadas con esos fondos. También solicita conocer qué organismos controlaron su administración y bajo qué normativa se tomaron esas decisiones.

Según la documentación citada en los fundamentos del proyecto, entre 2024 y mayo de 2026 el Sisvial recaudó $1.503.252 millones, pero sólo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial. Es decir, apenas el 26,2 % de los recursos llegó a las rutas, mientras que más de un billón de pesos permaneció invertido en instrumentos financieros.

El abandono de la obra p&uacute;bica por parte del Estado nacional desde la asunci&oacute;n de Javier Milei impacta en el deterioro de las rutas nacionales.

El abandono de la obra púbica por parte del Estado nacional desde la asunción de Javier Milei impacta en el deterioro de las rutas nacionales.

"Hace años venimos reclamando por las rutas nacionales. Santa Fe está atravesada por corredores fundamentales para el corazón productivo de la Argentina. Las rutas 33 y 34 deberían ser autopistas y hoy representan un riesgo permanente para quienes las transitan", contó Scaglia.

Scaglia sostuvo que el deterioro de las rutas nacionales trasciende cualquier discusión política. "No le echemos la culpa solamente a este gobierno. La falta de infraestructura viene desde hace muchos años", indicó.

En ese contexto, la diputada valoró el reciente acuerdo entre el gobierno libertario y la provincia de Santa Fe para el traspaso de la ruta nacional A012, un corredor estratégico para el acceso a los puertos del Gran Rosario.

El proyecto contó con el acompañamiento de los diputados nacionales María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Pablo Farías, Pablo Juliano, José Nuñez, Lourdes Arrieta, Martín Lousteau y Mariela Coletta.

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