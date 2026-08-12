En medio de una fuerte polémica, el oficialismo dictaminó el proyecto de reforma del Banco Central

El discurso de economistas liberales invitados por LLA a exponer en Diputados provocó indignación tanto en el peronismo como en fuerzas aliadas

El economista Miguel Boggiano, imán de la controversia a raíz de su paso por la Cámara baja.

Con una fuerte polémica con la oposición por los discursos de cuatro economistas liberales que fueron invitados a la Cámara de Diputados nacional para defender el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsa Javier Milei , el oficialismo selló este miércoles un dictamen de mayoría a favor de la iniciativa , con el apoyo de aliados.

La Libertad Avanza (LLA) reunió 42 firmas, incluyendo al PRO, la UCR y partidos provinciales , por lo cual la iniciativa -según Milei, "la más importante" de esta etapa de su gobierno- quedó en condiciones de ser votada en la Cámara baja en la sesión programada para el 26 de agosto próximo.

El proyecto apunta a eliminar la emisión de dinero para financiar al Estado . En ese marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad .

El gobierno procura también fortalecer la independencia del Banco Central y, en ese sentido, se endurecen los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo .

Para ese fin, el proyecto dispone una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso nacional para resguardar a esos funcionarios de los cambios en los gobiernos.

Polémica en Diputados

El plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda fue controversial: en Unión por la Patria (UP) consideraron una provocación la invitación a economistas alineados al gobierno de Milei, sobre todo porque sus exposiciones fueron más proclamas políticas que cuestiones técnicas.

El titular de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli (LLA), salió al cruce de las críticas y dijo que intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el jefe de la bancada de UP, el rosarino Germán Martínez, para explicarle la dinámica de la reunión e interiorizarse acerca de si el peronismo iba a sugerir otros invitados.

Su par de Presupuesto y Hacienda, el también oficialista Bertie Benegas Lynch, trató de aquietar las aguas y argumentó que las exposiciones de los economistas afines a Milei pretendían ser un “disparador del debate”.

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Sin embargo, los legisladores del peronismo firmaron un dictamen de rechazo al proyecto oficial y se retiraron de la sala en el Anexo C de Diputados.

Por parte de los expositores invitados por LLA, el discurso más picante fue el de Miguel Boggiano, quien culpó por la herencia inflacionaria a los gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Macri. Incluso, les endilgó a esas gestiones el "haber destruido por completo el valor la moneda”.

La siguiente exposición tampoco templó los ánimos: el economista Ramiro Castañeira habló del “saqueo” que hizo el Banco Central a lo largo de las dos últimas décadas y recordó que las reservas de la entidad monetaria “llegaron a terreno negativo”.

La tensión fue in crescendo y en el PRO, la UCR y el MID no ocultaron su malestar por ese reparto de culpas. Incluso, la secretaria Parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y luego el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, salieron a pedir disculpas a los tres partidos aliados por las exposiciones de los economistas.

Reacciones en la Cámara baja

"Trajeron a dos pelotudos fanáticos que ponen en riesgo la firma del dictamen por el BCRA", escribió en la red social X -en llamas y en plena reunión plenaria- el diputado nacional del MID Eduardo Falcone.

"Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto", aseguró, por su parte, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, quien aludió al usuario en redes sociales de Daniel Parisini, militante libertario.