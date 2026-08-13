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Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Los días jueves, viernes y sábados los locales extenderán su horario de atención. Algunas jugueterías estarán abiertas el domingo por la mañana

13 de agosto 2026 · 15:19hs
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Imagen de archivo. Las jugueterías estarán abiertas más tiempo por el Día de Niño.

Foto: Silvina Salinas / La Capital

Imagen de archivo. Las jugueterías estarán abiertas más tiempo por el Día de Niño.

Las jugueterías de Rosario extenderán su horario de atención este fin de semana para facilitar las compras en la previa del Día del Niño. La medida contempla los días jueves, viernes y sábados pero algunos locales también abrirán el domingo por la mañana.

Desde la Cámara de Jugueteros de Rosario aseguraron que, si bien no hay un horario unificado de cierre, los locales permanecerán abiertos una o dos horas más de su cronograma habitual.

"La medida busca brindar mayor comodidad a las familias y fortalecer la compra presencial, ofreciendo asesoramiento, atención personalizada, variedad y un servicio cercano, características que distinguen a las jugueterías rosarinas", comunicaron desde la entidad.

Además destacaron la importancia del juguete como herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, intelectual, emocional y físico de los niños, promoviendo el juego, la creatividad, el aprendizaje y la socialización.

Estacionamiento medido por el Día del Niño

La Municipalidad confirmó que este sábado se podrá dejar el auto sin pagar en el centro con el fin de facilitar las compras para celebrar el Día del Niño.

Fuentes oficiales anunciaron que el sistema de cobro a los conductores dejará de funcionar excepcionalmente en un área de más de 100 manzanas. Así se flexibilizará la circulación vehicular en vísperas de una de las fechas clave en el calendario comercial para tratar de levantar las ventas.

La Municipalidad de Rosario confirmó que el 15 de agosto se permitirá el uso gratuito de los lugares para dejar el auto en el área delimitada por bulevar Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. El cobro se reanudará a partir del próximo martes, ya que el lunes es feriado por el aniversario de la muerte de José de San Martín.

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