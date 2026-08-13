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Central vs. Corinthians: la contundente advertencia de Tevez a los paulistas sobre el Gigante

"Es como una Bombonera, o incluso más", dijo. Fue jugador del equipo paulista y entrenador del Canalla

13 de agosto 2026 · 16:29hs
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Carlos Tevez en el Gigante de Arroyito

Marcelo Bustamante / La Capital

Carlos Tevez en el Gigante de Arroyito, cuando era entrenador de Central. 

Cada vez falta menos para que Central y Corinthians se enfrenten en el Gigante de Arroyito en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha se jugará la próxima semana en el Neo Química Arena, el estado del Timao en San Pablo.

Quien hizo una referencia al choque de este jueves es Carlos Tevez, quien tiene un pasado común en ambos clubes: fue jugador del Corinthians entre 20025 y 2006 y entrenador de Central, en 2022. Y, a propósito de este último rol, habló del Gigante.

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"El Gigante de Arroyito es como una Bombonera"

"Jugar allí será complicado para Corinthians. El estadio es un hervidero", dijo Tevez en una entrevista televisiva. Y añadió, contundente: "Es como una Bombonera, o incluso más".

Tevez también elogió a Rodrigo Garro, el futbolista argentino que conduce a Corinthians. "Hablé con él, está jugando muy bien", dijo. Y luego añadió otra frase que refiere tácitamente al Gigante: "El conoce a Central y tiene que explicarles a sus compañeros cómo es jugar en ese estadio".

El choque entre Central y Corinthians por la ida de la fase de octavos de final será este jueves a las 21.30 en el Gigante de Arroyito.

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