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El 5° Congreso Nacional de Productores AFA 4.0 reunirá a más de 1.200 jóvenes en Rosario

Bajo el lema “La ciencia de producir, el arte de adaptarnos”, el encuentro se llevará a cabo el 27 de agosto en el City Center Rosario.

13 de agosto 2026 · 16:29hs
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El 5° Congreso Nacional de Productores AFA 4.0 reunirá a más de 1.200 jóvenes en Rosario

La cooperativa AFA llevará a cabo el próximo 27 de agosto el 5° Congreso Nacional de Productores AFA 4.0. El encuentro, que tendrá lugar en el City Center Rosario, se consolida como un espacio clave para acompañar a las nuevas generaciones del sector agropecuario frente a un escenario de permanente transformación.

Bajo el lema “La ciencia de producir, el arte de adaptarnos”, la jornada convoca a jóvenes de entre 18 y 40 años vinculados con la actividad rural. Se trata de un evento de acceso exclusivo mediante invitación, diseñado como un ámbito de capacitación, intercambio y reflexión sobre los desafíos y las oportunidades del sector.

Con una convocatoria que ya genera enorme expectativa, se proyecta la participación de más de 1.200 inscriptos, posicionándolo como uno de los principales encuentros de la juventud vinculada a la cooperativa y a la actividad agropecuaria.

Un programa con referentes de primer nivel

La apertura del Congreso estará a cargo de Darío Marinozzi, presidente de la cooperativa, quien brindará la bienvenida y presentará la disertación titulada: “AFA, construir futuro sin perder la esencia”. En su exposición, Marinozzi destacará la importancia de generar espacios de encuentro y formación para las nuevas generaciones que integran la comunidad productiva, enfatizando el desafío de planificar el porvenir sin perder de vista los valores, la identidad y la esencia de la organización.

A lo largo del día, destacados referentes de diversas disciplinas abordarán temáticas críticas para la gestión del agro contemporáneo:

  • Fredy Vivas: Ingeniero en sistemas y especialista en Inteligencia Artificial, quien brindará su perspectiva sobre el impacto y las oportunidades que ofrece la IA en el ámbito productivo.
  • Maximiliano Montenegro: Economista de trayectoria, encargado de analizar el contexto económico actual y sus perspectivas.
  • Mateo Hunicken: Consultor especialista enfocado en la gestión de empresas agropecuarias.
  • Ander Etxeberría: Sociólogo y responsable de comunicación corporativa en Corporación Mondragón, quien aportará su visión de gestión.
  • Daniel Herrero: Ex CEO de automotrices en Argentina y referente en liderazgo y gestión.

Innovación, alianzas estratégicas y un gran premio

El congreso funcionará como un eje conector frente a las transformaciones tecnológicas, los cambios económicos, la gestión de empresas familiares y los nuevos modelos de liderazgo. Para potenciar esto, el evento contará con la presencia activa de 27 sponsors, fortaleciendo el vínculo directo entre los jóvenes productores, las empresas y el ecosistema agropecuario general.

Como atractivo adicional y parte de las actividades especiales, se realizará entre los integrantes del grupo objetivo el sorteo de un viaje al Farm Progress Show 2027, una de las exposiciones internacionales más importantes del mundo dedicada a la tecnología y la producción agropecuaria.

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