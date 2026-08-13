La Intendencia dice que el proyecto sobre banderas extranjeras en el Monumento es "cuasi fascista"

El secretario de Gobierno municipal de Rosario rechazó en duros términos la propuesta para restringir el uso del mástil escolta, definido en un decreto municipal

El pabellón de Estados Unidos se izó el 4 de julio de 2026 sobre el Patio Cíívico.

La última edición de la discusión sobre el izamiento de banderas extranjeras en el Monumento tuvo un coletazo inesperado. Ane la iniciativa de sectores opositores en el Concejo para limitar estas actividades, el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale , afirmó este jueves que la propuesta es "cuasi fascista" .

"Quiero expresar mi más enérgico repudio y rechazo" , escribió el funcionario con respecto al proyecto de un grupo de ediles peronistas. Así defendió una costumbre que se adoptó hace décadas en la ciudad como un gesto de cortesía con otros países. Además, la utilización de los mástiles en este sentido fue regulada 15 años atrás.

El representante del Poder Ejecutivo local se pronunció en contra la reforma que plantearon dirigentes del Movimiento Evita con el fin de modificar. Al respecto, advirtió: "Espero que no prospere en el Concejo Municipal" .

El exedil de la Unión Cívica Radical (UCR) opinó que la propuesta sobre el funcionamiento del Monumento Nacional a la Bandera es "chauvinista" y dejó en claro que el oficialismo no la apoyará. "Desconoce la historia y conformación de esta ciudad que sintetiza nacionalidades, culturas y credos como ninguna otra" , argumentó.

Quiero expresar mi más enérgico repudio y rechazo a esta propuesta chauvinista (cuasi fascista) que espero no prospere en el Concejo Municipal. Desconoce la historia y conformación de esta ciudad que sintetiza nacionalidades, culturas y credos como ninguna otra.… — Seba Chale (@sebachale) August 13, 2026

El conflicto se suscitó por un proyecto presentado por el concejal Pablo Basso junto a sus compañeros de bloque. Allí se definió que el uso del mástil escolta sólo se permita para exhibir la bandera argentina, las de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellas vinculadas con conmemoraciones patrias o hechos históricos argentinos.

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Como uno de los funcionarios que apoyó la iniciativa, Mariano Romero explicó que la propuesta apunta a crear "un lugar específico que realce un poco la figura de cada una de las colectividades extranjeras". Ante la consulta de LT8, comentó que quieren trasladar esos izamientos al sector ubicado frente al Monumento, orillas del río Paraná.

El edil señaló que también plantearon otras medidas dentro del expediente. Entre ellas, destacó la necesidad de "recuperar los símbolos patrios que están deteriorados, sin cuidados". De hecho, recordó que el cuerpo deliberativo ya aprobó un proyecto relacionado que se refiere al uso de edificios públicos y plazas.