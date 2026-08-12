El PRO y la Casa Rosada abren una vía de diálogo para "blindar el cambio"

Tras una conversación entre Mauricio Macri y Karina Milei, dirigentes clave de ambos espacios se reunirán para tantear un posible acuerdo político

El exjefe del Estado Mauricio Macri mantuvo una conversación personal con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , a partir de la cual el fundador del PRO intentará recomponer la relación con el gobierno libertario .

El lunes pasado, Macri se comunicó con la hermana del presidente Javier Milei . La charla duró cerca de media hora y, en ese contexto, hablaron de la posibilidad de armar una mesa política entre el oficialismo y el PRO .

El expresidente dio un primer paso de acercamiento para tratar de construir un marco de confianza con la Casa Rosada. De concretarse, la mesa política apuntará a “blindar el cambio” , según deslizaron en el partido amarillo.

En ese sentido, este jueves se realizará en Balcarce 50 una reunión entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem , por parte del gobierno, y el titular del bloque amarillo en Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, y el secretario general del PRO y dirigente de máxima confianza de Macri, Fernando de Andreis .

Se trata de un primer encuentro para empezar a transitar el camino hacia un posible acuerdo entre libertarios y macristas.

La participación de Santilli será clave: conoce desde adentro al PRO, mantiene vínculos históricos con gran parte de sus dirigentes y luce como uno de los interlocutores capaces de tender puentes en una relación política signada por no pocas tensiones.

Si bien Macri sigue mostrándose escéptico respecto de las posibilidades de alcanzar un entendimiento con La Libertad Avanza (LLA), también insiste en que se deben agotar todas las instancias para que al gobierno de Milei “le vaya bien”.

El contacto entre Karina Milei y Macri, que parece dejar atrás un período de distanciamiento entre el fundador del PRO y el núcleo más cercano al presidente, se produce en momentos en que el partido amarillo profundiza la discusión sobre qué posición adoptar frente al oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

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De hecho, Macri viene protagonizando una convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años. Al respecto, el exmandatario planificaba desembarcar en breve en Rosario.

En los últimos meses, el partido amarillo profundizó sus críticas a las formas del gobierno de La Libertad Avanza, aunque sin dejar de ser un aliado parlamentario. Y varios de sus dirigentes alimentaron las chances —a la par de un eventual clamor del llamado Círculo Rojo— de que Macri se anote como candidato presidencial.

Pero lo cierto es que, antes de tomar una decisión en esa línea, el fundador del PRO consultará encuestas, evaluará al resto del arco político y, fundamentalmente, seguirá de cerca el desenvolvimiento del gobierno de Milei a lo largo de un segundo semestre en el que debería consumarse una mejora en la economía doméstica.

Paralelamente, en la Casa Rosada venían minimizando la importancia de los pasos de Macri al considerar que, en realidad, busca posicionarse para negociar una sociedad política en 2027.