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El defensor Lucas Carrizo llegó a Rosario y ya se sumó al plantel de Newell's

Practicó este jueves por primera vez con sus nuevos compañeros y se ilusiona con estar el sábado ante Deportivo Riestra

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

13 de agosto 2026 · 15:49hs
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Lucas Carrizo se convertirá en el sexto refuerzo de Newells para el Clausura.

Lucas Carrizo se convertirá en el sexto refuerzo de Newell's para el Clausura.

En una negociación relámpago y cuando parecía que se lo iba a llevar Independiente, Lucas Carrizo, defensor de Huracán, llegó este miércoles a Rosario para sumarse este jueves al plantel de Newell's que dirige Frank Darío Kudelka y convertirse en el sexto refuerzo de la Lepra en este mercado de pases.

El marcador central tendrá dos entrenamientos antes del encuentro por la quinta fecha ante Deportivo Riestra en el Coloso del Parque y la idea del técnico leproso es evaluarlo para tenerlo en cuenta como lateral izquierdo debido a la ausencia de Jerónimo Russo por expulsión.

En caso que Kudelka crea insuficiente el tiempo de evaluación, más allá que lo conoce de su paso por el Globo, el lateral izquierdo se lo quedará Martín Luciano y Carrizo pasaría a ser una variante desde el banco de suplentes.

>> Leer más: Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en un equipo de España

Después del entrenamiento, el defensor de Huracán se trasladó de Bella Vista a la sede del Parque Independencia para rubricar por tres temporadas su vínculo con la Lepra a cambio de 600 mil dólares por el 50% del pase y con obligación de compra del porcentaje restante.

Carrizo llega a la Lepra desde Huracán, donde fue titular en el inicio del torneo.

Carrizo llega a la Lepra desde Huracán, donde fue titular en el inicio del torneo.

Newell's prepara el choque ante Riestra

En lo futbolístico, el plantel sigue trabajando y tratando de recuperar futbolistas. Entre lo más importante, a Matías Cóccaro se le siguen administrando las cargas correspondientes muy lentamente, tratando que esté a disposición para el encuentro ante Riestra. El viernes será la última prueba para el Zorro pensando en si puede o no estar ante el Blanquinegro.

>> Leer más: Estuvo a un paso de Newell's, el pase se cayó y este miércoles brilló en el Coloso

Con respecto a los demás, Walter Nuñez se sigue recuperando y aún no está a disposición del cuerpo técnico. El delantero sufrió un esguince severo de tobillo y tendrá para algunos días más. Oscar Salomón, por su parte, está transitando los últimos entrenamientos diferenciados, esperando volver pronto a la par del plantel.

Por otro lado, Nicolás Goitea continúa recuperándose de una intervención quirúrgica producto de una hernia inguinal. La recuperación le demandará un mínimo de cuatro semanas de inactividad. Otro del que se espera su regreso es de Alejo Montero, quien está en las últimas semanas previas a sumarse al grupo.

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