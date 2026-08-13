Corinthians visita a Central por la Copa Libertadores y su entrenador tiene problemas para armar el ataque

En el plantel hay delanteros lesionados y otros que no rindieron, factores que se suman a la baja de Memphis Depay

Central enfrenta este jueves a la noche a Corinthians en el Gigante de Arroyito, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha se jugará la próxima semana en San Pablo y el ganador de la serie enfrentará al vencedor de Estudiantes-Universidad Católica.

Central está muy ilusionado con llegar lejos en la Libertadores, aunque le tocó un cruce difícil en la primera lleve eliminatoria del torneo. Jugará nada menos que ante Corinthians, uno de los equipos más populares de Sudamérica y uno de los poderosos de Brasil.

El equipo de San Pablo es conducido por Fernando Diniz, quien dirigió a la selección brasileña y fue campeón de la Copa Libertadores en 2023. Es uno de los entrenadores más respetados de su país, y también uno de los más experimentados, sin ser de los más veteranos.

Desde que llegó a Corinthians, Diniz mejoró al equipo, que marcha en la séptima posición del campeonato nacional brasileño -el Brasileirao- a 16 puntos del líder y su archirrival, Palmeiras. Acumula ocho victorias, ocho empates y seis derrotas, con 24 goles a favor y 20 en contra.

Los problemas de Corinthians

En las últimas semanas, Diniz logró mejorar mucho la defensa de Corinthians, pero en cambio llega a Rosario para enfrentar a Central con problemas en la ofensiva. Es que el equipo tiene un par de delanteros lesionados, otros que no vienen rindiendo como se esperaba y la baja de Memphis Depay, a quien no le renovó contrato y con quien ahora enfrenta un serio conflicto legal.

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De los lesionados, el más importante para la estructura de Corinthians es Yuri Alberto, un delantero con habilidad y gol. Pero también se recuperan de distintas dolencias Zakaria Labyad, Kayke y Vitinho.

Pedro Raúl, el elegido

En el plantel también está Wesley, una reciente incorporación que hasta ahora no rindió lo que se esperaba. Frente a este panorama, Diniz recurrió a Pedro Raúl, un delantero que no pasaba por su mejor momento. "No se olvidó de jugar al fútbol, nos está dando señales positivas", dijo el entrenador en los días previos al choque con Central en el Gigante. El principal problema de Pedro Raúl ha sido su falta de gol, ya que jugó 25 partidos sin marcar ni una sola vez.

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Se espera que en Arroyito, Diniz apueste por Kaio César, uno de los pocos delanteros que no declinó su producción y se ha mantenido en el equipo, y Pedro Raúl. Una alternativa a Kaio César sería Dieginho, aunque la formación no se conocerá hasta un rato antes del partido.