Santa Fe: investigan si uno de los abuelos del geriátrico clausurado es un hombre buscado en Mar del Plata

La difusión de imágenes del caso llevó a una joven marplatense a identificar a un adulto mayor con un impactante parecido físico con su padre al que busca desde 2016

Las fotos de Gómez y del hombre que vivía en el geriátrico clandestino

Marcelo Fermín Gómez es buscado desde hace más de una década en Mar del Plata

El caso del geriátrico ilegal clausurado en barrio Nuevo Horizonte de Santa Fe , marcado por denuncias de hacinamiento, maltratos y vulneración de derechos hacia adultos mayores, derivó en una situación inesperada.

La Justicia y la policía santafesina intentan determinar si uno de los hombres alojados en el asilo clandestino es Marcelo Fermín Gómez, un marplatense de quien no se tienen noticias desde hace una década.

El dato o la duda surgió tras la difusión pública que tuvo el procedimiento policial. Aixa, una de las hijas de Gómez, reconoció los rasgos de su padre en uno de los testimonios difundidos en redes sociales y medios periodísticos.

"Cuando veo esta noticia por Instagram, veo la cara de la primera persona que habla y es igual a mi papá. Mi padre dejó el hogar hace 10 años en medio de un problema de adicción al alcohol. En 2025 empezamos a buscarlo con más fuerza porque nació su nieta y ella tiene derecho a saber quién es su abuelo", aseguró Aixa Gómez, hija del hombre buscado, en declaraciones mediáticas.

Aunque la familia de Mar del Plata detectó múltiples similitudes estéticas y fisonómicas entre Marcelo Fermín Gómez y uno de los residentes del hogar santafesino, los registros filiatorios preliminares —tanto el nombre manifestado como la edad declarada— no coinciden con los del hombre oriundo de Mar del Plata.

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Sin embargo, los investigadores no descartan que el adulto mayor que vivía en el hogar clausurado haya suministrado una identidad apócrifa o alternativa al momento de ser ingresado al establecimiento, ya sea por decisión propia o como consecuencia del estado de extrema vulnerabilidad y deterioro en el que se encontraba.

Contacto de la PDI y próximos pasos judiciales

Tras la repercusión del testimonio de Aixa en la prensa santafesina, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) entablaron comunicación directa con la joven para recabar información detallada sobre la denuncia de paradero radicada en la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades judiciales prevén realizar en los próximos días las pericias dactiloscópicas y el cotejo de huellas con la base de datos de personas buscadas para confirmar o descartar de forma fehaciente si el abuelo rescatado es el ciudadano marplatense.