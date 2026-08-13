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La inflación rebotó en julio con una tasa de 2,1% y ya acumula casi 20% en siete meses

El Indice de Precios al Consumidor cortó una breve racha de desaceleración y no pudo mantenerse por debajo del 2%. Los rubros que más subieron fueron los vinculados al consumo de vacaciones

13 de agosto 2026 · 16:18hs
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El Indec publicó la inflación de julio.

El Indec publicó la inflación de julio.

Los precios al consumidor aumentaron 2,1% mensual en julio y acumularon un alza de 19,3% en el año. La tasa de inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) frenó una desaceleración de tres meses y volvió a ubicarse por encima del 2%, nivel que había perforado en junio.

La división con mayor aumento fue la de recreación y cultura (5%), seguida por restaurantes y hoteles (2,8%). Influyó en esta escalada el período vacacional. El rubro de prendas de vestir presentó deflación (-1,3%) mientras que bebidas alcohólicas subió solo 1,5%. Alimentos presentó una suba de 2% mientras que los servicios evolucionaron por encima del índice general fueron salud (2,5%), comunicación (2,4%)y vivienda y servicios básicos (2,2%). A nivel de categorías, los precios estacionales subieron 5%, los regulados 2,1% y el IPC núcleo 18,8%.

Rebote

La evolución del IPC nacional había mostrado una desaceleración en junio, cuando perforó el piso de 2% por primera vez desde agosto de 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9%.

La inflación alcanzó el piso de la era Milei en mayo de 2025, con una tasa de 1,5% en mayo. A partir de ese momento, el indicador inició un camino ascendente que llegué a su máximo en marzo, con el 3,4%. Luego apiló tres meses de desaceleración, aunque todavía en niveles elevados.

El primer dato que confirmó el freno a ese breve momento de alivio fue el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires. El indicador se aceleró fuerte en julio (2,9%) y despertó las alarmas.

Según Federico Filippini, Javier Casabal y Valentín Gómez García, de Adcap, la inflación de bienes se mantuvo contenida en Buenos Aires, con una suba de 1,4%, pero los servicios aumentaron 3,8%. El fuerte incremento de los componentes estacionales estuvo impulsado principalmente por los aumentos en alojamiento en hoteles, paquetes turísticos y pasajes aéreos.

Por otra parte, la inflación de los trabajadores, que elabora el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), volvió a empinarse en julio. Trepó al 2,4%, siete décimas por encima del registro de junio, con lo que interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración.

Previsiones

Según la medición, el mayor impacto volvió a sentirse en los hogares con jefe jubilado y en aquellos encabezados por mujeres, debido al mayor peso que tienen los servicios públicos en sus gastos mensuales.

El coordinador del IET, Fabián Amico, advirtió que la aceleración registrada en julio podría marcar una tendencia para los próximos meses. El economista atribuyó ese comportamiento, por un lado, al proceso de actualización de los precios regulados de los servicios públicos y privados, que tienen una incidencia significativa en el índice de precios al consumidor. Por otro, sostuvo que el movimiento del tipo de cambio mayorista desde mayo anticipa un escenario de mayores tensiones cambiarias en la etapa previa a las elecciones, con posibles efectos adicionales sobre la inflación.

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