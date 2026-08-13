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Central recibe a Corinthians por la Copa Libertadores y Marco Ruben está entre los concentrados

El máximo goleador canalla fue citado por primera vez en el semestre por el técnico Jorge Almirón. Irá al banco frente a Corinthians, por la Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

13 de agosto 2026 · 13:55hs
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Marco Ruben fue incluido por primera vez en el semestre. Estará en el banco de Central ante Corinthians.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Marco Ruben fue incluido por primera vez en el semestre. Estará en el banco de Central ante Corinthians.

La previa del partido entre Central y Corinthians, por los octavos de final de la Copa Libertadores, vino con novedades por el lado canalla, al menos en lo que tiene que ver con los nombres que el técnico Jorge Almirón convocó para este encuentro.

En la nómina hay un futbolista que aparece por primera vez en lo que va del semestre y no es otro que Marco Ruben, el máximo goleador en la historia canalla en el profesionalismo.

La presencia de Ruben nunca pasa inadvertida, por tratarse de uno de los jugadores emblemas de Central, amén de que hasta aquí no haya tenido la continuidad que él esperaba tras su regreso al profesionalismo.

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Una alternativa más para Almirón

Pero más allá de eso, que Marco Ruben figure entre los concentrados no deja de ser una buena noticia para Almirón, quien tendrá en el banco una alternativa más en la ofensiva. Y esta importancia tiene que ver con que hasta aquí ni Tomás Badaloni, el refuerzo que llegó para suplir la ausencia de Alejo Veliz, ni Enzo Copetti pudieron convertir en los cuatro partidos que lleva disputados el Canalla en este arranque del segundo semestre.

>>Leer más: Central: a diez años del último cruce en el Gigante por corte eliminatorio en la Libertadores

Marco Ruben anota ante Universidad Central de Venezuela, su único gol tras el regreso.

Marco Ruben anota ante Universidad Central de Venezuela, su único gol tras el regreso.

Ruben hizo una gran pretemporada, jugó todos los amistosos y encima hizo goles en todos ellos. Por eso Almirón lo tenía como titular para el arranque contra Belgrano, pero una lesión muscular en el sóleo lo marginó ya desde el arranque y por eso no pudo estar en ningún partido.

Marco le apuntó a la Copa Libertadores

Por supuesto, la recuperación apuntó de lleno a este partido ante Corinthians, en el que el histórico goleador estará sentado en el banco, a la espera de poder ingresar.

Otro que se mete en la lista de concentrados es Emanuel Coronel, quien no fue convocado en el último partido porque estaba suspendido por su expulsión en cancha de River.

>>Leer más: Central: cuánto lleva recaudado en la Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

También este partido copero podría ser una buena oportunidad para Alan Rodríguez, el último refuerzo que llegó a Arroyito en este mercado de pases. El volante que proviene de Inter de Porto Alegre ya fue al banco frente a Aldosivi, pero no ingresó. Ya con más de una semana de entrenamientos encima, empieza a ser una alternativa importante para el entrenador.

Mientras, Sebastián Zaracho por primera vez se queda afuera de la convocatoria. El paraguayo hasta aquí fue siempre al banco de suplentes, pero todavía no sumó minutos con la camiseta canalla. También salieron de la lista los juveniles Lucas Ramos y Valentino Felici.

Los concentrados en Central

Almirón citó en esta ocasión a 24 futbolistas, por lo cual uno de ellos se quedará afuera del banco de relevos. Los citados son Jeremías Ledesma, Axel Werner, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Álvaro Güich, Emanuel Coronel, Elías Verón, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Federico Navarro, Alan Rodríguez, Guillermo Fernández, Marcelo Cabrera, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz, Tomás Badaloni, Enzo Copetti, Marco Ruben y Fabricio Oviedo.

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