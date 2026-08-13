Educación en Santa Fe: 96% llega a sexto grado a tiempo, pero la mitad tiene los aprendizajes

El dato surge de un informe nacional que analiza la trayectoria y los aprendizajes. Santa Fe mejoró seis puntos respecto de la cohorte anterior

Casi la totalidad de chicos y chicas que comenzaron primer grado en Santa Fe en 2020 llegó a sexto grado en 2025 en tiempo y forma, es decir sin repetir ni abandonar durante la primaria, pero solo la mitad alcanzó, además, aprendizajes al menos satisfactorios en Lengua y Matemática . El dato surge del último Índice de Resultados Escolares (IRE) elaborado por Argentinos por la Educación y ubica a la provincia en el 50%, exactamente en el promedio nacional.

El indicador permite mirar más allá de cuántos estudiantes logran terminar la primaria. Combina dos dimensiones: por un lado, la trayectoria escolar (llegar a sexto grado en la edad teórica esperada) y, por otro, los aprendizajes alcanzados en las dos áreas consideradas centrales para el nivel. Para construir la medición se utilizaron datos del Relevamiento Anual y los resultados de las pruebas Aprender 2025.

En Santa Fe, el resultado de la cohorte 2020-2025 representa una mejora de seis puntos porcentuales respecto de la cohorte anterior: había sido del 44% entre los alumnos que comenzaron primer grado en 2018 y llegaron a sexto en 2023. De todos modos, el indicador actual todavía está prácticamente en el mismo nivel que el registrado en la cohorte 2016-2021, cuando había llegado al 50%.

Uno de los principales aportes del informe es que permite separar el problema de las trayectorias del de los aprendizajes.

En Santa Fe, 96 de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en el tiempo esperado, sin repetir ni abandonar. El porcentaje es superior al promedio nacional, que se ubicó en 94 de cada 100, y muestra una mejora importante respecto de las primeras cohortes analizadas: en 2011-2016, la proporción santafesina era del 87%.

El dato cambia cuando se incorpora la dimensión de los aprendizajes. Para que un estudiante sea contabilizado dentro del IRE debe, además de llegar a sexto en tiempo, alcanzar niveles satisfactorios o avanzados tanto en Lengua como en Matemática.

A nivel nacional, 54% de los alumnos que llegan a sexto sin sobreedad alcanza esos niveles simultáneamente en ambas materias. El informe señala que la principal dificultad se concentra en Matemática: mientras el 79% alcanza desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua, en Matemática lo logra el 58%.

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La situación santafesina sigue ese patrón. El gráfico de aprendizajes del informe muestra una brecha entre el desempeño en Lengua y Matemática, que termina condicionando el resultado final del índice. Así, aunque la provincia consigue que una proporción elevada de estudiantes avance regularmente por la primaria, una parte importante llega a sexto sin alcanzar simultáneamente los niveles esperados en las dos áreas.

Santa Fe, en la mitad de la tabla nacional

El 50% obtenido por Santa Fe la deja en una posición intermedia entre las 24 jurisdicciones analizadas. El ranking está encabezado por Ciudad de Buenos Aires, con 67%, seguida por Córdoba, con 61%, y La Pampa, con 54%.

En el otro extremo aparecen Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%. El informe advierte que existe una fuerte correlación entre el IRE y el nivel socioeconómico de los estudiantes, aunque también identifica excepciones que muestran que el contexto socioeconómico no explica por sí solo todos los resultados.

Santa Fe aparece, precisamente, entre las provincias que se ubican alrededor del promedio nacional. El informe menciona a la provincia, junto con Mendoza, San Luis y Entre Ríos, como jurisdicciones cuyos resultados se encuentran en torno o por debajo de la media nacional, mientras que Formosa y Jujuy presentan indicadores ligeramente superiores pese a tener niveles socioeconómicos promedio más bajos.

Una recuperación después de la caída

La evolución del indicador muestra que el resultado santafesino tuvo un recorrido irregular durante la última década. La primera cohorte analizada, correspondiente a los alumnos que comenzaron primer grado en 2011 y llegaron a sexto en 2016, registró un IRE de 48% en Santa Fe. La cifra subió a 49% para la cohorte 2013-2018 y a 50% para la 2016-2021.

Después llegó una caída: entre quienes comenzaron primer grado en 2018 y llegaron a sexto en 2023, el indicador descendió al 44%. La cohorte más reciente, que comenzó en 2020 y terminó la primaria en 2025, recuperó seis puntos y volvió al 50%.

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El comportamiento santafesino se inscribe en una tendencia nacional similar. En el conjunto del país, el IRE pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y al 50% en 2016-2021. Luego cayó al 45% en 2018-2023 y volvió al 50% en la última cohorte.

Los autores del informe señalan que las variaciones del IRE están explicadas principalmente por el componente de aprendizajes. En cambio, la proporción de estudiantes que logra avanzar hasta sexto grado en el tiempo esperado se mantuvo elevada y mostró una tendencia creciente.

El desafío que queda para las escuelas santafesinas

El dato deja una fotografía con dos caras. Santa Fe tiene una elevada capacidad para sostener las trayectorias escolares, pero eso no garantiza que los estudiantes lleguen al final de la primaria con los aprendizajes esperados.

De cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020, 96 llegaron a sexto en el tiempo previsto. Sin embargo, cuando se agrega la condición de haber alcanzado niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática, la proporción se reduce a 50.

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El IRE, por lo tanto, no mide solamente cuántos chicos terminan la primaria, sino cuántos consiguen hacerlo a tiempo y con los aprendizajes considerados mínimos en las dos áreas. Esa diferencia es central para interpretar el resultado santafesino, la principal dificultad no parece estar en la permanencia de los estudiantes dentro del sistema durante la primaria, sino en garantizar que ese recorrido se traduzca en aprendizajes suficientes.

El informe también advierte que todas las provincias mejoraron su IRE respecto de la cohorte 2018-2023. En Santa Fe, el incremento fue de seis puntos porcentuales, por encima de algunas jurisdicciones y por debajo de los mayores saltos registrados, como los de San Juan, Catamarca y La Rioja, que mejoraron diez puntos cada una.