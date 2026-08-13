Lo condenan a 20 años de prisión por el crimen de un jubilado y una balacera mafiosa

Víctor Almaraz asaltó a Miguel Majlin para robarle el auto en barrio Echesortu. Previamente colaboró con un ataque a tiros en la sede de la TOE

Un joven detenido a principios de 2024 aceptó este miércoles una condena a 20 años de prisión efectiva en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La resolución se refiere al crimen de un jubilado en ocasión de robo y a una balacera con amenazas mafiosas en una sede de la Policía de Santa Fe .

La sentencia se dio a conocer el día después la presentación de un procedimiento abreviado en la causa sobre el asesinato de Miguel Majlin , un anciano que fue golpeado y arrastrado por la calle cuando le arrebataron el auto en el que también estaba su esposa. Además, Víctor Almaraz aceptó su responsabilidad por haber colaborado previamente con los autores de un ataque a tiros frente al predio de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) , en la zona oeste de la ciudad.

El joven de 28 años aceptó su responsabilidad penal como autor de homicidio en ocasión de robo y lesiones leves , el delito que le imputaron en relación a la agresión a la viuda de la víctima fatal. Además, la sentencia incluye una sanción por intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego .

Miguel Rafael "Chiche" Majlin fue internado el sábado 3 de febrero de 2024 en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Esa tarde había ido a una panadería y estacionó su Ford Ecosport en la esquina de Río de Janeiro y Mendoza. Antes de reanudar la marcha, un ladrón lo interceptó mientras su esposa de 81 años lo esperaba en el asiento del acompañante.

Almaraz forcejeó con el dueño del vehículo alrededor de las 19.10 y empezó a pegarle hasta que consiguió ocupar la butaca del conductor. Entonces empezó a avanzar y arrastró a la víctima hasta que esta última se cayó al suelo, de modo que su cabeza se golpeó contra el pavimento.

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Una vez que se deshizo del automovilista, el delincuente cruzó la calle Mendoza y frenó antes de atravesar la cortada Marcos Paz. En ese momento empujó a la mujer para echarla a la calle y finalmente escapó.

Majlin falleció en el transcurso de la madrugada del día siguiente por un traumatismo craneoencefálico grave. En tanto, su esposa sufrió excoriaciones y quemaduras por el roce con el asfalto cuando se cayó del vehículo por la agresión.

Una balacera mafiosa y el lazo con Milanesa Almaraz

La policía dio con el único sospechoso de la causa sobre el homicidio en menos de 48 horas. Más tarde, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) descubrió por el análisis de las huellas dactilares que también había participado en los preparativos de una balacera registrada el 20 de enero de 2024 sobre avenida Rouillón e Ituzaingó.

Los fiscales Patricio Saldutti y Agustina Eiris comprobaron que el detenido se había robado una Volkswagen Suran estacionada en Sucre y Marcos Paz. Un día más tarde, ese vehículo fue empleado por los autores de los disparos contra la sede de las TOE, donde dejaron una nota que mencionaba a una banda delictiva y reclamaba: "Dejen de molestar".

Los investigadores encontraron el auto en el transcurso de la semana siguiente, cuando hicieron un procedimiento en pasaje Morse al 2100. En primera instancia, el MPA sólo imputó al acusado por la sustracción del rodado, pero finalmente lo condenaron como coautor del atentado, a pesar de que no estuvo junto al resto de los agresores.

De acuerdo a la evidencia reunida por el fiscal Pablo Socca para esclarecer el ataque mafioso, delincuentes no identificados prendieron fuego el vehículo durante la madrugada del 24 de enero. Así intentaron borrar sus rastros, pero los investigadores consiguieron tomar una huella que luego resultó clave para dar con el responsable del robo.

El hermano del joven imputado este miércoles también estuvo en la mira de la Justicia por graves delitos en el barrio Ludueña. Franco “Milanesa” Almaraz fue condenado a 17 años de prisión por el crimen de Alexis Nahuel Ortiz (acribillado en julio de 2020 en Solís y Ghandi), dos intentos de homicidios y una balacera. Todos estos episodios se registraron entre 2019 y 2020, en el marco de una guerra entre bandas dedicas al narcomenudeo.