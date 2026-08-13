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Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

La víctima fue sorprendida mientras dormía en su casa. Los ladrones se llevaron electrodomésticos y algo de dinero

13 de agosto 2026 · 15:20hs
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Asalto en proceso. Fue en Coronel Bogado. La víctima fue golpeada y la dejaron atada en una de las habitaciones

Foto: video de Extremo Diario

Asalto en proceso. Fue en Coronel Bogado. La víctima fue golpeada y la dejaron atada en una de las habitaciones

La pequeña localidad de Coronel Bogado, ubicada a unos 70 kilómetros al sur de Rosario, se vio alterada con la noticia de un violento asalto del que fue víctima un joven de 20 años. El muchacho fue sorprendido mientras dormía por tres delincuentes que lo sometieron a una golpiza, lo ataron con precintos y le sustrajeron numerosas pertenencias de la casa y también dinero en efectivo.

El asalto sucedió alrededor de las 2 de ayer miércoles en Santiago al 200. Genaro P., de 20 años, declaró ante la policía que a esa hora se encontraba durmiendo cuando fue sorprendido por tres delincuentes

Uno de los intrusos portaba un arma de fuego y los tres tenían guantes. Según indicaron fuentes policiales, bajo amenaza de muerte los ladrones exigieron la entrega de dinero y de los objetos de valor que había en la casa.

>> Leer más: Detuvieron a un cómplice del ladrón abatido en un asalto en Coronel Bogado

El joven fue atado de pies y manos con precitos y encerrado en el dormitorio, mientras los delincuentes revolvían toda la casa. Tras unos minutos, la banda huyó del lugar y el muchacho logró desatarse y pedir ayuda. A pesar de los golpes que sufrió, la víctima no requirió atención médica.

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