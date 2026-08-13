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Seguirá preso el acusado de robar la billetera de una persona que agonizaba en la calle

El joven recibió prisión preventiva por 60 días, pero al término de ese plazo Fiscalía puede solicitar una prórroga hasta la realización del juicio

13 de agosto 2026 · 10:53hs
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El caso de hurto calimitoso tuvo su primer capítulo en el Centro de Justicia Penal

Foto: La Capital / Archivo.

El caso de hurto calimitoso tuvo su primer capítulo en el Centro de Justicia Penal

El hombre de 30 años imputado por robarle la billetera a una persona mientras le hacía reanimación cardiopulmonar (RCP), quedó en prisión preventiva por el lapso de 60 días mientras avance el proceso que desembocará en un juicio oral y público.

Así lo resolvió el juez de Primera Instancia Agustín V. T. durante la audiencia de imputación que se realizó el martes a la tarde en el Centro de Justicia Penal.

El magistrado hizo lugar a la acusación que presentó el fiscal Matías Ocariz por el delito de hurto calamitoso (cometer un robo aprovechándose del estado de indefensión de la víctima). Una vez que se venza el período de dos meses en prisión preventiva, el fiscal podrá solicitar o no que la privación de la libertad se prolongue unos meses más o hasta el día de comience el juicio oral.

Cómo fue el robo a la persona descompensada

El joven quedó entonces formalmente imputado por el delito ocurrido el 7 de agosto pasado en plena vía pública en Vélez Sarsfield al 700. Según la reconstrucción del hecho que realizó el fiscal, poco después de las 18 de ese día, Marcelo Escott había sufrido una descompensación de salud mientras conducía un automóvil junto a su pareja.

>> Leer más: Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

El joven, siempre de acuerdo con la acusación del fiscal, se acercó a Escott para realizarle RCP y en esas circunstancias se apoderó de la billetera que contenía en su interior tres tarjetas de crédito y una licencia de conductor.

Minutos después, llegó al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias que constató que Escott había fallecido.

Cómo fue detectado el ladrón

El robo quedó al descubierto cuando la pareja del hombre fallecido, al recolectar las pertenencias de Marcelo, advirtió que faltaba la billetera y que la única persona que había estado sobre el hombre había sido el joven, quien momentos antes de la llegada de los médicos le había realizado maniobras de reanimación.

>> Leer más: Detuvieron a un hombre acusado de robarle la billetera a una persona que agonizaba

La mujer expuso esa situación ante los policías que estaban en el lugar, quienes de inmediato lo revisaron y hallaron las pertenencias de Escott en el bolsillo derecho de la campera que vestía el acusado.

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