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Argelia, el primer rival de Argentina, enciende velas por la recuperación de un defensor del Dortmund

Ramy Bensabaini es un jugador fundamental para el esquema del entrenador Petkovic, pero arrastra una lesión desde el 26 de mayo

12 de junio 2026 · 17:46hs
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Ramy Bensebaini

Ramy Bensebaini, el defensor del Borussia Dormund que toda Argelia espera que pueda jugar contra Argentina en Kansas. 

Argelia reanudó sus entrenamientos en el estadio Rock Chalk Park en Lawrence, Kansas, que pertenece a la Universidad de Kansas, con vistas a su debut ante Argentina en el Mundial 2026. El equipo africano viene de obtener una contundente victoria en un amistoso ante Bolivia.

La principal preocupación del entrenador Vladimir Petkovic es el defensor Ramy Bensebaini, quien no se recuperó de la lesión que sufrió el 26 de mayo en un partido entre Borussia Dortmund (su equipo) y Friburgo, en Alemania.

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Las últimas prácticas se desarrollaron en un ambiente relajado, con la participación de todos los jugadores del plantel, a excepción de Bensebaini. Según la página web de la Federación Argelina de Fútbol, el defensor se sometió a un programa de tratamiento especial al margen del grupo. Esto refuerza las preocupaciones sobre su estado de forma en el seno del cuerpo técnico argelino.

El bloque defensivo de Argelia

Petkovic imagina un bloque defensivo integrado por tres centrales para enfrentar a Argentina, y en ese esquema Bensebaini cumpliría un rol determinante, por sus condiciones y experiencia.

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El entrenador bosnio quería probar el funcionamiento de la defensa en un reciente amistoso contra Países Bajos, aunque el defensor del Borussia no estuvo disponible para ese partido. Petkovic pensaba incluirlo contra Bolivia, pero tampoco pudo hacerlo. Ahora tiene serias dudas de que el central de 31 años pueda jugar contra Messi y compañía.

La situación actual sugiere el regreso a una defensa de dos hombres liderada por Belaid y Mandi, con el mediocampo reforzado por un trío formado por Nabil Bentaleb, Ramez Zerrouki y Hicham Boudaoui. El bosnio buscaría lograr así un mayor equilibrio frente al potencial ofensivo del equipo de Lionel Scaloni.

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