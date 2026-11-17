Se trata de pejerreyes que se sembraron hace años para un torneo de pesca y tienen problemas para adaptarse cuando suben las temperaturas. La medida ayudará a que sobrevivan

Se trata de peces que fueron sembrados en el Laguito hace años, con motivo de una competencia deportiva de pesca con mosca, y que permanecieron allí desde entonces.

La aparición de peces muertos durante el último fin de semana en el Laguito del parque Independencia volvió a poner en discusión las condiciones ambientales del emblemático espacio verde de Rosario . Desde el municipio atribuyeron el episodio a las altas temperaturas y aseguraron que activaron las bombas las 24 horas para renovar el agua y favorecer su oxigenación , mientras trabajan en una solución de fondo que podría ser incorporar nuevo equipamiento.

El secretario de Ambiente municipal, Luciano Marelli, explicó que los ejemplares encontrados sin vida pertenecen a la especie pejerrey, que tiene dificultades para adaptarse a los aumentos bruscos de temperatura . Se trata de peces que fueron sembrados en el lago hace años, con motivo de una competencia deportiva de pesca con mosca, y que permanecieron allí desde entonces.

"Durante el fin de semana tuvimos presencia de algunos peces muertos en el Laguito del parque Independencia, precisamente de la especie pejerrey, que está acostumbrada a vivir en aguas templadas hacia frías. Ante el incremento de la temperatura de los últimos días, tuvieron este inconveniente para sobrevivir sin problemas ", señaló el funcionario.

Marelli aclaró que se trata de algunos individuos dentro de la población que habita el espejo de agua y que, de todos modos, se enviaron muestras del lago a un laboratorio para descartar cualquier otro tipo de inconveniente . Mientras tanto, aseguró que las bombas existentes funcionan de manera continua, las 24 horas, para renovar el agua y favorecer su oxigenación.

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Agua que se calienta

La situación tiene antecedentes. Según explicaron fuentes vinculadas al mantenimiento del parque, cada vez que llegan los primeros días de calor y cambia la temperatura del agua, el pejerrey presenta dificultades para adaptarse y se producen episodios de mortandad. Algo similar ocurrió en 2024, durante una ola de calor, cuando aparecieron decenas de peces muertos en las orillas del Laguito.

El problema tiene que ver con las características de la especie. El pejerrey es un pez de aguas frías y, según indicaron desde el entorno del parque, su presencia en el lago se remonta a un campeonato internacional de pesca con mosca realizado hace muchos años. Los ejemplares quedaron allí, continuaron reproduciéndose y conformaron una población estable.

La dificultad no se presenta de la misma manera con las otras especies que habitan el lugar, entre ellas carpas koi (reconocibles por sus colores naranja y blanco) y otras variedades propias de ambientes más cálidos. Tampoco se registraron inconvenientes similares con las aves y las tortugas que forman parte del ecosistema del lago.

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Nuevo equipamiento

Frente a este escenario, de manera no oficial trascendió que el municipio ya trabajaría en la incorporación de nuevos equipos de oxigenación. La compra se encontraría en trámite y respondería a recomendaciones de especialistas del Acuario del Río Paraná.

La intención sería reforzar la renovación del agua y mejorar sus condiciones para que los peces puedan atravesar los meses de temperaturas más elevadas.

En ese sentido, además del funcionamiento permanente de las bombas, se buscaría intensificar el recambio de agua. Los nuevos dispositivos apuntarían a aumentar la disponibilidad de oxígeno y mejorar la calidad general del espejo de agua, en un contexto en el que los cambios de temperatura suelen generar complicaciones para los pejerreyes.

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Un pedido del Concejo

La aparición de los peces muertos también tuvo repercusiones en el Concejo Municipal. La concejala Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular, presentó un proyecto de decreto para solicitar un análisis independiente de la calidad del agua del Laguito, a través del área de Control de Calidad del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

La iniciativa plantea realizar un estudio fisicoquímico y bacteriológico, medir los niveles de oxígeno disuelto y detectar posibles sustancias tóxicas. El objetivo es determinar las causas del episodio y descartar otros factores que pudieran haber provocado la muerte de los ejemplares.

"Frente a un hecho que generó preocupación en muchos vecinos y vecinas, no alcanza con una explicación preliminar. Necesitamos un estudio independiente, serio y transparente, que nos diga qué pasó realmente en el Laguito y que nos permita cuidar ese espacio que es patrimonio de todos los rosarinos", sostuvo Gigliani.

El proyecto también establece que, una vez obtenido el informe del laboratorio del Enress, el intendente deberá remitirlo al Concejo para su conocimiento. La propuesta busca sumar una evaluación de un organismo externo a la administración municipal, mientras el Ejecutivo sostiene que el episodio responde principalmente al estrés térmico que afecta a los pejerreyes.