Reclamaron por "el deterioro de haberes, el ajuste sobre el sector y el avasallamiento de derechos"

Organizaciones de jubilados y pensionados de Rosario recorrieron el centro de la ciudad en una movilización en la que reclamaron por el deterioro de sus ingresos y exigieron mejores condiciones de vida.

Ante la profunda crisis que vive el sector, los jubilados concentraron en Córdoba y San Martín en la tarde de este miércoles bajo la consigna “ganamos las calles por nuestros derechos y nuestra dignidad”.

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Marcharon hasta la plaza 25 de Mayo, donde expresaron su rechazo al ajuste sobre las jubilaciones y pensiones y reclamaron medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de sus haberes.

La movilización busca visibilizar la situación que atraviesan los adultos mayores, en un contexto de dificultades económicas y crecientes reclamos por los ingresos previsionales.

“Frente al deterioro de nuestros haberes, el ajuste sobre el sector y el avasallamiento de nuestros derechos, volvemos a ganar las calles para hacer escuchar nuestra voz y expresar colectivamente nuestros reclamos”, señalaron las organizaciones.