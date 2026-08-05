La Capital | Salud | Lactancia

Lactancia materna: un proceso que empieza mucho antes del parto

El lema de la Semana de la Semana Mundial apunta que amamantar no depende solo del deseo de una madre, sino de las redes que la sostienen desde el embarazo

5 de agosto 2026 · 09:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lactancia materna: un proceso que empieza mucho antes del parto

Muchas familias llegan al nacimiento convencidas de que la lactancia se resolverá sola, de manera instintiva, y descubren en los primeros días que necesitan algo más que voluntad: información confiable, alguien que acompañe las primeras tomas y respuestas rápidas cuando aparece una dificultad. Esa distancia entre el deseo y la experiencia real explica por qué, cada año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna vuelve sobre el mismo punto: el entorno importa tanto como la intención.

Una semana para fortalecer lo que funciona

Impulsada por la Alianza Mundial pro-Lactancia Materna (WABA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, la Semana invita a reflexionar sobre el valor de proteger, promover y apoyar la lactancia como una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud de las madres, los niños y la sociedad. El lema de esta edición —“Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalecemos las acciones que funcionan”— subraya que la lactancia necesita ser protegida en todos los contextos, con redes capaces de acompañar a las familias durante todo el tiempo que forme parte de su proyecto de crianza.

Antes del nacimiento

La lactancia es un proceso que comienza mucho antes del parto y continúa mucho después del alta. “Durante el embarazo, las consultas con el obstetra de cabecera acompañan la evolución de la gestación, mientras el consultorio de puericultura ofrece un espacio específico para conversar sobre lactancia, resolver inquietudes y brindar herramientas basadas en evidencia científica”, señalan desde el equipo de fortalecimiento de la Lactancia Materna del Sanatorio de Niños.

A esto se suma el Curso de Preparto, una propuesta interdisciplinaria en la que obstetras, puericultoras y pediatras construyen junto a las familias un camino hacia el nacimiento, el puerperio y el inicio de la lactancia. Cuanto antes se despejan las dudas, menos improvisación queda para los días más sensibles.

La convocatoria al

La convocatoria al "tetazo" es para el próximo sábado en el Monumento a la Bandera.

Los primeros días: contacto, vínculo y continuidad

Independientemente de la vía de parto, obstetras, neonatólogos y enfermería trabajan de manera coordinada para favorecer el contacto piel con piel, el vínculo temprano y el inicio precoz de la lactancia, prácticas ampliamente respaldadas por la evidencia científica por sus beneficios para la madre y el recién nacido. Durante la internación, el servicio de puericultura acompaña las primeras tomas y ayuda a resolver las dificultades iniciales, mientras el equipo de enfermería y el rooming-in junto al equipo de pediatras favorece la permanencia de la madre y el bebé juntos.

“Hay escenarios en los que esa cercanía no es posible de inmediato, como una internación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Allí la red cobra aún mayor importancia: neonatólogos, enfermería, puericultura, psicología y fonoaudiología neonatal trabajan de manera integrada para proteger el vínculo, favorecer el contacto cuando las condiciones clínicas lo permiten y sostener la lactancia mediante estrategias adaptadas a cada situación”, indican los profesionales. Incluso en los contextos más complejos, preservar la producción de leche y el vínculo constituye una prioridad para todo el equipo.

El alta no es el final

El alta hospitalaria abre una nueva etapa, muchas veces la más solitaria. Los controles pediátricos precoces, el consultorio y la Guardia de Puericultura permiten que las familias cuenten con respuestas oportunas frente a las dificultades que puedan surgir. Una consulta realizada a tiempo evita el dolor, la incertidumbre y el abandono precoz de una lactancia que la familia desea continuar.

Una red que sostiene cada etapa

Este modelo tiene un nombre y un lugar. “En Sanatorio de Niños, junto con Maternidad Oroño, desarrollamos una Red Institucional de Acompañamiento a la Lactancia, basada en el trabajo interdisciplinario y la continuidad de los cuidados, donde cada intervención se integra a una misma línea de tiempo. Junto con el Centro de Emergencias de Niños (CEN) de la institución, la red garantiza que ninguna consulta quede sin respuesta”, comentan los integrantes del equipo de Lactancia.

No se trata de acciones independientes: la articulación permanente entre Obstetricia, Puericultura, Pediatría, Neonatología, Enfermería, Psicología, Fonoaudiología Neonatal y los distintos profesionales que integran Sanatorio de Niños es lo que ordena la red, y hace que cada servicio aporte su experiencia en el momento en que hace falta.

Los profesionales destacan que esa articulación se sostiene con la capacitación permanente de los equipos de salud y con los tres conceptos que guían el trabajo institucional: calidad, calidez y humanización de los cuidados. “Compartir criterios y actualizar conocimientos permite que todas las intervenciones transmitan un mismo mensaje: acompañar a las familias con respeto, brindar información confiable y favorecer que cada madre pueda desarrollar el tipo de lactancia que desea para su hijo durante el tiempo que así lo decida”, dicen.

El lema de 2026 recuerda que las acciones que funcionan son aquellas que permanecen en el tiempo y ponen a las personas en el centro del cuidado. Fortalecer la lactancia materna es, en definitiva, fotalecer el trabajo en red.

Noticias relacionadas
dolor de cabeza: farmaceuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgesicos

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Apostar enel fútbol o en otras commpetencias es cada vez más accesible 

Fútbol y apuestas on line: por qué el riesgo de adicción aumenta

La lechuga acompaña muchas comidas en la Argentina. Ensaladas, sandwiches, wrapps...¿es segura? 

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

El ex-Newells que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El ex-Newell's que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Lo último

La Joaqui habló de Luck Ra en el confesionario de Rosalía: Llevo toda mi vida recogiendo perlas

La Joaqui habló de Luck Ra en el confesionario de Rosalía: "Llevo toda mi vida recogiendo perlas"

El gobierno dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

El gobierno dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Milei celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina: Una visita histórica

Milei celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

La ciudad registra una tasa de mora del 17,1%, según un informe elaborado con datos del Banco Central. El endeudamiento crece entre los jóvenes

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora
Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto
Política

Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo
La Ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente
Información General

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

El ex-Newells que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El ex-Newell's que presentó la renuncia como DT a un mes de haber asumido

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Ovación
Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

En Gimnasia y Esgrima, el minitenis demostró que sigue creciendo y no para

En Gimnasia y Esgrima, el minitenis demostró que sigue creciendo y no para

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Policiales
Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido
Policiales

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

La Ciudad
El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo
La Ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco
Policiales

Megaoperativo en Tablada, Alvear y Vía Honda contra una banda narco

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro
Información General

Conflicto portuario: el gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario
Política

Ratner fue reelecto para conducir el Sindicato Municipal de Rosario

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia
Apertura oficial

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio
Política

Santa Fe va a la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires
La Región

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron
Policiales

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Por Patricia Martino
Agro

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad
La Ciudad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube
Información General

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito
Información General

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos
La Ciudad

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos