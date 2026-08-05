Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

El Vaticano confirmó que el Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján en noviembre. El recuerdo de cuando Juan Pablo II visitó la ciudad

La gira del Papa León XIV en Suadámerica incluirá la visita a Uruguay, Argentina y Perú

El Vaticano anunció que el Papa León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de este año , pero Rosario no formará parte del itinerario oficial, a pesar del pedido que realizó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La Santa Sede informó que la gira apostólica también incluirá escalas en Uruguay y Perú , tras aceptar las invitaciones de los gobiernos y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

" El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026 , aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Días antes del anuncio oficial, Pullaro envió una carta al nuncio apostólico en la Argentina , monseñor Michael Wallace Banach, para invitar al Sumo Pontífice a visitar Rosario durante su paso por el país.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmó la gestión y explicó que el mandatario provincial expresó "el profundo deseo de que, en el itinerario de su visita al país, pueda contemplar llegar a la provincia", especialmente a Rosario.

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En la nota, el gobernador destacó la transformación que atravesó la ciudad en los últimos años: "Esa paz —activa, cotidiana, construida desde abajo— es precisamente la que nuestra ciudad lleva adelante con esfuerzo y convicción desde hace varios años, a través de un proceso sostenido de pacificación social que involucra políticas públicas de prevención de la violencia, revinculación comunitaria, intervención territorial y fortalecimiento institucional".

También remarcó que, tras los graves episodios de violencia vinculados al crimen organizado, Rosario emprendió un trabajo sostenido para recuperar la convivencia y fortalecer la presencia del Estado.

La única visita de un Papa a Rosario

La exclusión de la localidad santafesina en el recorrido de Sumo Pontífice contrasta con el antecedente de 1987, cuando Juan Pablo II incluyó a la ciudad santafesina en su histórica gira por la Argentina.

Esa fue la última visita de un Papa al país. Entre el 6 y el 12 de abril de 1987, Juan Pablo II recorrió diez ciudades argentinas durante una misión pastoral de seis días.

El 11 de abril de ese año permaneció unas seis horas y media en Rosario. El Monumento Nacional a la Bandera concentró la actividad principal de la jornada, donde más de 300.000 personas participaron de la misa que Karol Wojtya celebró frente al río Paraná, en un altar especialmente montado para la ocasión.

La convocatoria comenzó desde temprano. A las 8.55, miles de fieles recibieron al Pontífice en el Aeropuerto Internacional de Fisherton. Tras el acto protocolar, Juan Pablo II recorrió las calles de la ciudad a bordo del papamóvil antes de presidir la multitudinaria celebración religiosa.