Le sacaron la licencia de conducir a Santiago Maratea por grabar una historia de Instagram mientras manejaba

El influencer se filmó al volante sin cinturón de seguridad y difundió el video en redes. Deberá someterse a evaluaciones para recuperar el carnet de conducir

Santi Maratea quedó en el centro de la polémica luego de grabarse mientras manejaba

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Santiago Maratea luego de que el influencer publicara un video en el que aparece manejando mientras utilizaba el celular.

Las imágenes, que el propio Maratea difundió en sus redes sociales ante más de tres millones de seguidores, muestran al joven conduciendo con una mano en el teléfono y sin llevar puesto el cinturón de seguridad. En el registro también se observa que, por momentos, desvía la mirada del camino para dirigirse a la cámara.

Desde el organismo remarcaron la gravedad de la conducta y advirtieron sobre el riesgo que implica este tipo de acciones. "Se evidencia que circulaba sin cinturón de seguridad", señalaron, al tiempo que destacaron que el uso del celular al volante constituye uno de los principales factores de distracción.

En el video, el influencer se refirió a la situación en tono irónico: "Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejas’ y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo" , expresó.

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El accionar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Tras la difusión del contenido, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. El proceso administrativo se formalizará en las próximas horas.

Para recuperar el registro, Maratea deberá atravesar una serie de evaluaciones que acrediten nuevamente su aptitud para conducir, informaron fuentes oficiales.

El organismo también alertó sobre el impacto de estas conductas en la seguridad vial, especialmente cuando se viralizan en redes sociales. "La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial, en particular entre jóvenes sin experiencia", indicaron.

Según datos del Observatorio Vial, el uso del teléfono móvil es el principal factor de distracción al conducir en Argentina. Los relevamientos muestran que esta práctica alcanza hasta al 25% de los conductores en algunos corredores.

"Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros viales", concluyeron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.