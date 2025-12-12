La Capital | Ovación | Newell's

A Newell's le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

En la zona A, la Lepra deberá enfrentar a varios campeones de los últimos años y a tres de los cinco grandes de Buenos Aires

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

12 de diciembre 2025 · 21:58hs
Facundo Guch

Virginia Benedetto / La Capital

Facundo Guch, uno de los pibes que ilusiona para lo que viene en Newell's.

Mientras está a punto de renovar sus autoridades en las elecciones que están programadas para este domingo, Newell's va mirando cada vez con menos disimulo lo que le deparará el futuro inmediato en el fútbol profesional. Para el primer semestre de 2026 lo espera el grupo más complicado y un cronograma repleto de exigencias, bastante mayores a las situaciones generales que plantea la otra zona.

Vale recordar que en el sorteo que se realizó esta semana, al conjunto rojinegro le tocó el Grupo A, como este año, y dentro de su recorrido deberá enfrentar adversarios calificados, que vienen con logros o antecedentes cercanos previos que ubican el análisis del arranque de la próxima temporada entre luces de atención.

Hay que puntualizar que, en su zona, tendrá que medir fuerzas. Después de una pésima temporada en la que bordeó la cornisa del descenso, con equipos que de antemano aparecen con realidades muy distintas. Por ejemplo, deberá enfrentar a Platense, campeón del Apertura 2025, y también a Estudiantes, uno de los finalistas del Clausura 2025 que siempre es protagonista en cada competencia.

Contra el campeón de la Sudamericana

En su periplo por el torneo argentino además tendrá que jugar con Lanús, campeón de la Sudamericana 2025 y animador permanente en los últimos años; y Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, otro de los que, apoyado en jóvenes que surgen de su cantera, siempre llega a instancias decisivas.

>> Leer más: Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Poniendo el foco más a fondo, también hay que destacar que tres de los cinco equipos más relacionados a la conducción de la AFA y a los poderes de turno están en el mismo grupo. Allí, estarán Central Córdoba de Santiago del Estero (campeón Copa Argentina 2024), Deportivo Riestra, y Defensa y Justicia.

Y, además, hay que remarcar que Newell’s tendrá que compartir zona con tres de los cinco grandes de Buenos Aires: Boca, Independiente y San Lorenzo, dos de ellos en condición de visitante.

Newell's: el Apertura 2026 bajo la lupa

La etapa de grupos del Apertura 2026 estará conformada por 16 fechas. Le tocará afrontar 8 de local y 8 de visitante. Habrá 2 zonas de 15 equipos, así que el conjunto leproso deberá medirse con los 14 de su grupo y 2 partidos más interzonales: Central y Banfield.

>> Leer más: A 21 años del Newell's campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

Vale destacar que el clásico se disputará en la jornada 8ª, el fin de semana del 1º de marzo, y en la primera parte del año se jugará en el parque Independencia. Y, en el Clausura, se invertirán las condiciones.

En la 1ª jornada, que se jugará el fin de semana del 25/1, visitará en Córdoba a Talleres. En la 2ª, en la semana del 28/1, recibirá a Independiente. En la 3ª, el fin de semana del 1/2, tendrá la difícil misión de ir a la Bombonera para medirse con Boca. Y en la 4ª, el fin de semana del 8/2, jugará con Defensa y Justicia en el Parque.

El clásico, en el Coloso

En tanto, en la 5ª, el fin de semana del 15/2, visitará a Deportivo Riestra. En la 6ª, tendrá el primer interzonal, el fin de semana del 22/2, ante Banfield en Buenos Aires. En la 7ª, en la semana del 25/2, recibirá a Estudiantes. Y, en la 8ª, el fin de semana del 1/3, se vendrá nada menos que el clásico con Central en el Coloso, en otro interzonal.

Ese inicio expone claramente el alto nivel de dificultades que le propone el fixture a la suerte de Newell’s, en los comienzos del 2026.

En la fecha 9ª, que se dará el fin de semana del 8/3, Newell’s irá a Liniers a medirse con Vélez. En la 10ª, en la semana del 11/3, se cruzará con Platense en Rosario. En la 11ª, en el fin de semana del 15/3, irá a La Fortaleza a jugar con Lanús. Y, en la 12ª, el fin de semana del 22/3,) chocará con Gimnasia (Mendoza), uno de los ascendidos, en el Marcelo Bielsa.

En la jornada 13ª, el fin de semana del 5/4, visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero. En la 14ª, el fin de semana del 12/4, recibirá a San Lorenzo. En la 15ª, el fin de semana del 19/4, irá Santa Fe a jugar con Unión. Y, en la 16ª, la última de la fase de grupos, se disputará el fin de semana del 26/4, y se medirá con Instituto en el estadio rojinegro.

Claramente, el 2026 empieza a asomar sin guiños cómplices de sencillez en el trayecto a transitar. Vuelve a erigirse un horizonte con exigencias que no facilitarán los primeros pasos a dar a la próxima gestión institucional.

