Velada estelar del boxeo en Rosario con un Erik Miloc enorme para levantar una derrota segura y empatar

Erik Acorazado Miloc besó dos veces la lona y estaba para el KO pero remontó con boxeo y corazón para empatarle a Nahuel García. Gran velada en el club Banco

La derecha de Erik Acorazado Miloc pasa de largo sobre la humanidad de Nahuel García. Un muy buen espectáculo de boxeo en el club Banco de Rosario.

El final. Eric Acorazado Miloc y Nahuel García empataron en Rosario en una gran velada del boxeo en Rosario.

Eric Acorazado Miloc seguramente ganó muchísimo en la primera pelea que no ganó. Empató contra el más experimentado y duro Nahuel Caña García , después de besar la lona dos veces y estar para el KO. Su levantada fue conmovedora para llegar a un empate que promete revancha. Aplausos del boxeo en el club Banco.

El título en juego, el Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo, quedó vacante y el rosarino no pudo alzarse con el segundo, ya que en agosto se hizo del sudamericano mediano de la Organización Mundial de Boxeo ante el chaqueño Diego Ramírez.

Ramírez, precisamente, había vencido a Caña García en enero, pero porque el cordobés aplicó un golpe bajo y fue descalificado.

El combate fue una muy buena oferta boxística en el cuidado gimnasio cubierto del club Banco, aquel construido durante los Juegos Cruz del Sur de 1982. El espectáculo estuvo muy bien preparado, con la organización de Funes Boxing Promotions y la televisación en directo por ESPN2, en su habitual programación de ESPN Knock Out.

El Acorazado MIloc quedó con un récord de 11 peleas profesionales y mantuvo su invicto con 10 triunfos (9 por KO) y un empate, mientras que García quedó en 22 combates, 18 victorias (16 KO), 3 derrotas y un empate.

Un inicio y final para el aplauso

Miloc, de barrio Roque Sánez Peña entró hasta con su propia banda, con redoblante y trompeta, recibiendo todos los aplausos de la muy buena concurrencia que hubo en la zona norte de la ciudad. Y así fue despedido después de una gran demostración de valentía.

Es que el rosarino besó la lona en el inicio del tercer round y al poco tiempo de levantarse volvió a caer. Aguantó como pudo la campana y extendió el sufrimiento hasta el quinto, pero luego volcó el trámite a su favor con coraje y también con un buen boxeo.

Miloc no solo mantuvo el invicto, sino que por primera vez completó una pelea a diez rounds, ya que antes solo había llegado al quinto. Y lo hizo ante un rival que lo dobla en cantidad de peleas. Así que más que meritorio.

Las tarjetas fueron 96-92 para García y dos 94-94, por lo que el fallo fue dividido y por mayoría resultó empate. El primer combate que no fue victoria para Miloc, pero acaso en el que más ganó. Una experiencia de la que aprenderá y lo hará crecer.

La pelea en Rosario round a round

El primer round mostró a García caminando hacia adelante siempre y un tanto lento en sacar sus puños. Todo lo contrario del rosarino, que de contragolpe contó con más rapidez de brazos, aunque sin llegar a impactar realmente.

En el segundo asalto el juez llamó la atención al Caña García por agarrar a Miloc. El cordobés atacó más pero el rosarino respondió también, aunque el visitante dejó una mejor imagen general.

Eso se vio inmediatamente cuando al inicio del tercer, García mandó a Miloc a la lona por primera vez con un zurdazo tremendo a la cabeza. El rosarino se levantó y quedó mareado, por lo que en una gran combinación volvió a mandarlo al piso medio minuto después.

Miloc hizo malabares para resistir más de dos minutos en pie en ese round, con la nariz y el pómulo derecho muy lesionado. García no pudo liquidarlo pese a sus numerosos intentos.

El cuarto round también fue del cordobés y el Acorazado resistió como pudo. Sobre el final, un zurdazo de García casi vuelve a tirarlo al suelo, pero lo salvó la campana.

García también mostró heridas en la nariz, pero metió dos golpes en la zona hepática que le quitó aire al rosarino en el quinto round, por lo que también fue un sufrimiento.

Con el sexto round, fue la primera vez que Miloc hizo más de cinco asaltos, ya que excepto el primer combate que ganó por puntos, el rosarino había vencido en todas por KO y ninguna fue más allá del quinto round.

Y ahí se vio la primera reacción de Miloc, que metió un derechazo tremendo que hizo dudar por primera vez a García.

En el séptimo, Miloc ya había emparejado y metió sus mejores golpes, sobre todo en el final del asalto, donde claramente encontró la distancia y el hueco para llegar a la cabeza del cordobés.

En el octavo de nuevo pareció sentirse más cómodo el rosarino, algo increíble si se tenía en cuenta lo que había vivido desde el tercero al quinto asalto inclusive. Pero lo cierto es que emparejó y le fue limando la diferencia en lad tarjetas.

El noveno fue menos intenso, pero se vio claramente a un García que fue mermando su físico y a Miloc mejor plantado. De todas formas, fue muy parejo.

Y el último round terminó con un muy buen derechazo del rosarino y con su ataque constantes. Sin dudas, una mejor imagen.

Los otros combates en el club Banco

La primera pelea de la noche fue a 4 rounds y quedó en poder del rosarino Nahuel Alex Alfonso, en fallo unánime (39-37, 39-37 y 40-36), sobre el bonaerense César Toloza.

El segundo turno también involucró a un rosarino, Pablo "Discoteca" Fredes, quien no empezó bien con el de Pérez Luis Heredia, pero lo tiró en el tercer round y volcó el trámite a su favor. El del Liberati Box lo derrotó en las tarjetas (40-35, 40-35 y 39-36).

El tercer combate terminó en nocaut. Fue el del boxeador de Las Rosas Simón "el Salvaje" Agatti sobre el riocuartense Jonathan Gatto, en el último asalto de una trámite que dominó con amplitud.

Finamente, en la última pelea previa a la principal, la de semifondo a ocho rounds, el de Sarandí Maximiliano Maidana le ganó bien al venezolano Michell Banquez, que solo aguantó por el cuadrilátero. La victoria en las tarjetas fue contundente: 80-71 las tres.