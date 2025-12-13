La Capital | Ovación | boxeo

Velada estelar del boxeo en Rosario con un Erik Miloc enorme para levantar una derrota segura y empatar

Erik Acorazado Miloc besó dos veces la lona y estaba para el KO pero remontó con boxeo y corazón para empatarle a Nahuel García. Gran velada en el club Banco

13 de diciembre 2025 · 00:07hs
El final. Eric Acorazado Miloc y Nahuel García empataron en Rosario en una gran velada del boxeo en Rosario.

El final. Eric Acorazado Miloc y Nahuel García empataron en Rosario en una gran velada del boxeo en Rosario.
La derecha de Erik Acorazado Miloc pasa de largo sobre la humanidad de Nahuel García. Un muy buen espectáculo de boxeo en el club Banco de Rosario.

La derecha de Erik Acorazado Miloc pasa de largo sobre la humanidad de Nahuel García. Un muy buen espectáculo de boxeo en el club Banco de Rosario.

Eric Acorazado Miloc seguramente ganó muchísimo en la primera pelea que no ganó. Empató contra el más experimentado y duro Nahuel Caña García, después de besar la lona dos veces y estar para el KO. Su levantada fue conmovedora para llegar a un empate que promete revancha. Aplausos del boxeo en el club Banco.

El título en juego, el Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo, quedó vacante y el rosarino no pudo alzarse con el segundo, ya que en agosto se hizo del sudamericano mediano de la Organización Mundial de Boxeo ante el chaqueño Diego Ramírez.

Ramírez, precisamente, había vencido a Caña García en enero, pero porque el cordobés aplicó un golpe bajo y fue descalificado.

El combate fue una muy buena oferta boxística en el cuidado gimnasio cubierto del club Banco, aquel construido durante los Juegos Cruz del Sur de 1982. El espectáculo estuvo muy bien preparado, con la organización de Funes Boxing Promotions y la televisación en directo por ESPN2, en su habitual programación de ESPN Knock Out.

El Acorazado MIloc quedó con un récord de 11 peleas profesionales y mantuvo su invicto con 10 triunfos (9 por KO) y un empate, mientras que García quedó en 22 combates, 18 victorias (16 KO), 3 derrotas y un empate.

Un inicio y final para el aplauso

Miloc, de barrio Roque Sánez Peña entró hasta con su propia banda, con redoblante y trompeta, recibiendo todos los aplausos de la muy buena concurrencia que hubo en la zona norte de la ciudad. Y así fue despedido después de una gran demostración de valentía.

Es que el rosarino besó la lona en el inicio del tercer round y al poco tiempo de levantarse volvió a caer. Aguantó como pudo la campana y extendió el sufrimiento hasta el quinto, pero luego volcó el trámite a su favor con coraje y también con un buen boxeo.

Miloc no solo mantuvo el invicto, sino que por primera vez completó una pelea a diez rounds, ya que antes solo había llegado al quinto. Y lo hizo ante un rival que lo dobla en cantidad de peleas. Así que más que meritorio.

Las tarjetas fueron 96-92 para García y dos 94-94, por lo que el fallo fue dividido y por mayoría resultó empate. El primer combate que no fue victoria para Miloc, pero acaso en el que más ganó. Una experiencia de la que aprenderá y lo hará crecer.

>>Leer más: Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

La pelea en Rosario round a round

El primer round mostró a García caminando hacia adelante siempre y un tanto lento en sacar sus puños. Todo lo contrario del rosarino, que de contragolpe contó con más rapidez de brazos, aunque sin llegar a impactar realmente.

En el segundo asalto el juez llamó la atención al Caña García por agarrar a Miloc. El cordobés atacó más pero el rosarino respondió también, aunque el visitante dejó una mejor imagen general.

Eso se vio inmediatamente cuando al inicio del tercer, García mandó a Miloc a la lona por primera vez con un zurdazo tremendo a la cabeza. El rosarino se levantó y quedó mareado, por lo que en una gran combinación volvió a mandarlo al piso medio minuto después.

Miloc hizo malabares para resistir más de dos minutos en pie en ese round, con la nariz y el pómulo derecho muy lesionado. García no pudo liquidarlo pese a sus numerosos intentos.

El cuarto round también fue del cordobés y el Acorazado resistió como pudo. Sobre el final, un zurdazo de García casi vuelve a tirarlo al suelo, pero lo salvó la campana.

García también mostró heridas en la nariz, pero metió dos golpes en la zona hepática que le quitó aire al rosarino en el quinto round, por lo que también fue un sufrimiento.

Con el sexto round, fue la primera vez que Miloc hizo más de cinco asaltos, ya que excepto el primer combate que ganó por puntos, el rosarino había vencido en todas por KO y ninguna fue más allá del quinto round.

>>Leer más: Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

Y ahí se vio la primera reacción de Miloc, que metió un derechazo tremendo que hizo dudar por primera vez a García.

En el séptimo, Miloc ya había emparejado y metió sus mejores golpes, sobre todo en el final del asalto, donde claramente encontró la distancia y el hueco para llegar a la cabeza del cordobés.

En el octavo de nuevo pareció sentirse más cómodo el rosarino, algo increíble si se tenía en cuenta lo que había vivido desde el tercero al quinto asalto inclusive. Pero lo cierto es que emparejó y le fue limando la diferencia en lad tarjetas.

El noveno fue menos intenso, pero se vio claramente a un García que fue mermando su físico y a Miloc mejor plantado. De todas formas, fue muy parejo.

Y el último round terminó con un muy buen derechazo del rosarino y con su ataque constantes. Sin dudas, una mejor imagen.

Los otros combates en el club Banco

La primera pelea de la noche fue a 4 rounds y quedó en poder del rosarino Nahuel Alex Alfonso, en fallo unánime (39-37, 39-37 y 40-36), sobre el bonaerense César Toloza.

El segundo turno también involucró a un rosarino, Pablo "Discoteca" Fredes, quien no empezó bien con el de Pérez Luis Heredia, pero lo tiró en el tercer round y volcó el trámite a su favor. El del Liberati Box lo derrotó en las tarjetas (40-35, 40-35 y 39-36).

>>Leer más: Boxeo: el rosarino Erik "Acorazado" Miloc peleará este viernes por el título sudamericano

El tercer combate terminó en nocaut. Fue el del boxeador de Las Rosas Simón "el Salvaje" Agatti sobre el riocuartense Jonathan Gatto, en el último asalto de una trámite que dominó con amplitud.

Finamente, en la última pelea previa a la principal, la de semifondo a ocho rounds, el de Sarandí Maximiliano Maidana le ganó bien al venezolano Michell Banquez, que solo aguantó por el cuadrilátero. La victoria en las tarjetas fue contundente: 80-71 las tres.

Noticias relacionadas
Erik Miloc, el “Acorazado”, está invicto: hizo 10 peleas de boxeo y las ganó a todas, nueve de ellas por nocaut. “Venía esperando esta posibilidad”, dijo antes de la pelea contra el cordobés García.

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Erik Miloc, el invicto boxeador rosarino.

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

Erik Miloc, el Acorazado rosarino, que irá por Nahuel García el viernes 12 en Banco. Gran cita del boxeo en la ciudad.

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

Thomas Ricciardi y su triunfo en Toay de este año. Rosario puede volver al Turismo Carretera.

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Lo último

Velada estelar del boxeo en Rosario con un Erik Miloc enorme para levantar una derrota segura y empatar

Velada estelar del boxeo en Rosario con un Erik Miloc enorme para levantar una derrota segura y empatar

Día del Oftalmólogo

Día del Oftalmólogo

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito

Al sospechoso que buscaban lo capturaron en la zona del autódromo. El perjuicio fue a empresas que emiten los plásticos
Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito
Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Ovación
Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Por Gustavo Conti
Ovación

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

A Newells le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

A Newell's le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newells

Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newell's

Policiales
Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
Ovación

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización