Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: "Viola la Constitución"

El diputado santafesino Esteban Paulón sostuvo que la ley debe ingresar en primer lugar a la Cámara baja. Los motivos

12 de diciembre 2025 · 17:51hs
La oposición criticó que el proyecto de ley de reforma laboral se presente primero en el Senado

La oposición criticó que el proyecto de ley de reforma laboral se presente primero en el Senado

Con el proyecto de reforma laboral ya presentado en el Senado, llegaron las críticas de la oposición sobre su presentación en la Cámara alta. En ese sentido, el legislador santafesino Esteban Paulón explicó que lo que corresponde según la Constitución Nacional es que ingrese primero a Diputados.

El legislador socialista aseguró que la decisión de ingresar el proyecto de ley a través del Senado responde a “darle una victoria política” a Patricia Bullrich, la flamante senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza.

“El gobierno fuerza el trámite en el Senado sólo para darle un triunfo rápido a Pato”, aseguró Paulón en un posteo en su cuenta de X, ex Twitter. Además, a través de este mismo canal detalló que envío dos cartas documentos, una al jefe de Gabinete Manuel Adorni y otra a la presidenta de la Cámara alta Victoria Villarruel, para que el oficialismo revierta esta situación.

>> Leer más: Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas, indemnizaciones y salarios "dinámicos"

Por qué debería pasar primero por Diputados

El argumento principal para rechazar la presentación de la reforma laboral en el Senado es que el proyecto de ley incluye modificaciones tributarias. Si así fuera, la Constitución establece que la ley debe ingresar obligatoriamente por Diputados. No obstante, desde el gobierno aseguran que no es el caso, porque la iniciativa no crea un nuevo impuesto.

"La Constitución es clarísima: todo proyecto tributario debe iniciar en Diputados, y lo laboral también, porque forma parte de los códigos de fondo", expresó Estaban Paulón en su cuenta de X.

"Por eso enviamos dos cartas documento: A Adorni: que retire el proyecto del Senado y lo presente donde corresponde, en Diputados. A Villarruel: que no gire el proyecto a ninguna comisión", siguió el diputado santafesino, y agregó: "Respetar la Constitución no es una opción. Es una obligación".

Esteban Paulón no fue el único legislador que se manifestó en contra de que la reforma laboral pase primero por el Senado. También lo rechazó Carolina Moisés, senadora nacional por Jujuy, del bloque de Unión por la Patria. "El proyecto de Reforma Laboral NO puede entrar por el Senado", aseguró la legisladora en un posteo en X.

"El gobierno ingresó (en el Senado) un proyecto que incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias y derogaciones de leyes tributarias. ¿Y saben qué? Eso viola la Constitución", continuó la senadora.

"El artículo 52 es claro: las leyes impositivas deben iniciar en la Cámara de Diputados. No es opinión. No es interpretación", cerró Carolina Moisés.

Puntos principales de la reforma laboral del gobierno

Con la firma de Javier Milei en el proyecto de reforma laboral, el gobierno se prepara para recibir luz verde en el Congreso. El texto legislativo propone importantes transformaciones en el mundo del trabajo y los modos de contratación. Su sanción implicaría modificaciones en diversos aspectos, como una reducción al cálculo de las indemnizaciones, fragmentación de las vacaciones pagas y la creación de un banco de horas que reemplazaría las horas extra.

Además, el texto que fue enviado al Senado también genera alteraciones en el derecho a huelga, las cuotas solidarias a los sindicatos y la creación de un régimen para los repartidores de aplicaciones móviles, entre otros temas.

En cuanto a la sanción de la ley, el oficialismo prevé obtener media sanción en el Senado antes de que termine el año. Luego, el proyecto de reforma laboral pasará a Diputados.

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Gastón Schneider, de 26 años, aceptó en un abreviado la condena a 15 años de prisión como jefe de una célula de la banda Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

