Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Thomas Ricciardi puede ser ascendido y de esta manera cortaría dos décadas sin pilotos de Rosario en el Turismo Carretera . El último, su papá José Luis

Thomas Ricciardi y su triunfo en Toay de este año. Rosario puede volver al Turismo Carretera.

Todo marcha sobre rieles y la próxima semana puede resultar clave para que de nuevo Rosario vuelva a tener un piloto en el Turismo Carretera . El último fue José Luis Ricciardi. Ahora el que va a tomar la posta será su hijo, Thomas Ricciardi , del RUS Med Team también de raíces rosarinas.

Ricciardi arrancó el año del TC Pista con todo. Pudo ganar en El Calafate y lo hizo enseguida en Toay. Entró sin problemas a la Copa de Plata, pero no pudo mantener el ritmo ni pelear el título que se llevó el pibe de Guatimozín, Marcos Dianda (del Galarza Racing, de Acebal), ascendido al TC junto al subcampeón Nicolás Moscardini.

Pero a Ricciardi se le abre la puerta por el ranking que tiene en cuenta la ACTC de los últimos dos años , donde también los dos primeros pueden ascender al TC.

Aunque en ese rubro Ricciardi se encuentra cuarto, los dos primeros ya tienen el pasaje a la máxima categoría: el citado Moscardini y Jorge Barrio, que puede ir por ser subcampeón del TN en la Clase 3 detrás de Julián Santero, que ya pertenece al TC.

Esos dos cupos que se liberan benefician al rosarino y a Juan Manuel Tomasello, que ahora pueden ascender también al Turismo Carretera. De esa misma manera en este 2025 llegó Matías Canapino.

El martes sería el día de la confirmación por parte de la ACTC y hay mucha expectativa en el RUS Med Team que conduce Mauro Medina, y que viene de lograr en la última carrera de La Plata un histórico primer podio con Josito Di Palma.

Los nombres del RUS Med Team

Precisamente, Josito continuará en la estructura pero se pasa a un Toyota Camry, mientras que el Camaro que condujo en el 2025 pasará a manos del sanjuanino Tobías Martínez, que también sigue.

Y el nuevo integrante de la familia RUS Med será Juan Bautista De Benedictis, quien dejó el Maquin Parts de Venado Tuerto.

El equipo espera con ansias la confirmación de Ricciardi, que fue el primer piloto de la escudería en categorías de fórmula e hizo toda la escalera de la ACTC: el TC Pista Mouras (el arrecifeño Juan Pablo Alberti puede ser campeón este fin de semana, con el RUS Med), el TC Mouras y los dos años del TC Pista.

Además, su papá José Luis Ricciardi fue el último mosquetero rosarino en el TC a comienzos de este siglo. Después Alejandro González y Pedro Boero estuvieron muy cerca y ahora Ricciardi está a punto de dar el salto.