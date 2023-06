Morales: "El presidente y la vicepresidenta se comportaron como Trump y Bolsonaro"

Alberto no vino a un solo acto del 20 de Junio desde que es presidente

"El presidente debería estar acá, no es el día de la bandera de Rosario, es el Día de la Bandera Nacional"

“No es posible la manifestación violenta y están prohibidos los cortes de ruta. La responsabilidad es de Alberto y Cristina, desde hace un mes que vienen agitando. ¿Cómo no va a intervenir la Policía?”, afirmó. Y agregó: “Estaba llegando un colectivo con 200 integrantes de La Cámpora que no pasaron. Estaban Del Caño y el líder del Polo Obrero dando órdenes. Militantes de la izquierda y gente de afuera son los que participaron”.

Morales también aseguró contar con pruebas de la intervención de Milagro Sala en el accionar de los manifestantes. “Tenemos los chats de los grupos de las organizaciones sociales que dan cuenta de que el gobierno nacional pone plata. Tenemos probada la intervención de Milagros Sala. ¿Usted cree que lo de ayer ha sido una marcha pacífica?”, expresó Morales.

Además, acusó también al gobierno nacional de no permitir que Gendarmería participe del operativo de control. “Le dieron la orden a Gendarmería que no intervenga. Hemos probado que ha habido órdenes del Ministerio del Interior y de Seguridad nacional a la Gendarmería de que no intervenga”, acusó.