El Noni Ceruti presenta la reedición de "Cultura y dictadura en Rosario, 1976-1983"

El historiador, investigador y militante Leónidas "Noni" Ceruti presenta la segunda edición de su obra "Cultura y dictadura en Rosario, 1976-1983

La reedición del libro “Cultura y dictadura en Rosario, 1976-1983 ”, del historiador Leónidas Ceruti , será presentada este lunes a las 19 en el Centro Cultural Atlas, de Mitre 645, con la presencia de su autor, un destacado investigador y militante social.

Editado por la Biblioteca Pocho Leprati, la reedición de la obra del Noni Ceruti “se realiza en el marco de las mútltiples actividades en conmemoración de los 50 años del golpe genocida”, informaron los organizadores.

“En el libro se abordan las formas del genocidio cultural en nuestra ciudad. Qué pasó en los medios de comunicación, en las bibliotecas, facultades, escuelas, peñas, recitales, en la vida cotidiana y en todo el amplio y vasto tejido del campo cultural de la sociedad rosarina” declaró el Noni Ceruti a La Capital.

La presentación contará con un panel donde participarán el autor del libro junto a Néstor Zapata, director, autor, productor de Arteón, Espacio de Arte; Silvana Svatetz del Centro Cultural Atlas; el doctor en Historia Andrés Carminati; Carlos Núñez, gestor cultural comunitario y psicólogo, y la cantora Neyen Morra, quien interpretará canciones de ayer y de hoy, quienes también dialogarán con los asistentes en la Sala Multimedia del mencionado Complejo Cultural.

Cuando se acercaba el 24 de marzo de 2006, desde la Biblioteca Pocho Lepratti se impulso el Foro “Cultura y Derechos Humanos en Rosario a 30 años del Golpe de Estado de 1976". Mediante un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por el edil Miguel Pedrana, la actividad fue declarada de Interés Municipal.

El lanzamiento del Foro se realizó en el antiguo Museo de la Memoria. Estuvo a cargo del psicólogo Carlos Núñez, por entonces presidente de la Biblioteca Pocho Lepratti y autor del proyecto del Foro, participando Rubén Chababo, director del Museo;Juan Giani, que representó a la Secretaría de Cultura Municipal, y el concejal Miguel Pedrana, quien impulsó la declaración de interés legislativa.

El Foro incluyo diferentes encuentros abiertos en la ciudad de Rosario.

En el primero, se abordó el tema “La Represión y los Medios de Comunicación”, con un panel integrado por los periodistas rosarinos Marcelo Nocetti, Carlos Del Frade y Luís “Nono” Saavedra.

Una segunda actividad se hizo bajo la convocatoria “Los Trabajadores de la Cultura y la Represión”, que se llevó a cabo en el Distrito Sur “Rosa Ziperovich”, participando Enzo Montiel (Sinter), Norma Ríos (Apdh), Raúl Frutos y Tomas Pedrido y Raúl Frutos (Biblioteca Vigil).

Posteriormente, en el local de Amsafe, se desarrolló un “Taller sobre Memoria Oral”, participando el Equipo de Investigaciones Históricas Memoria Docente, de la Secretaria de Derechos Humanos de Amsafe Rosario, y el historiador Gustavo Guevara.

El tema del cuarto encuentro fue “Resistiendo en la Prisión”,en el salón de actos de Sitratel. Participaron la psicóloga Marta Bertolino, junto a sobrevivientes de los campos de concentración, y expresos políticos autores de los libros “Del otro lado de la mirilla” y “Nosotras, presas políticas”.

Además, hubo ciclos de homenajes a bibliotecarios, lecturas de textos de poetas y escritores desaparecidos.

Con todos esos encuentros sumados a un importante trabajo investigativo del historiador Leónidas Ceruti, en 201, se editó y presentó el libro en el Centro Cultural La Toma con una importante presencia de público y una mesa donde participaron el citado “Noni”Ceruti, Celeste Lepratti, Osvaldo Aguirre y Carlos Núñez, con la locución de Marcelo Nocetti.

La conmemoración de los 50 años de aquel hecho histórico constituye el momento adecuado para una segunda edición del libro, al que se le agregan nuevos prólogos de Majo Draperi, actual Ppesidenta de la comisión de la Institución, y del autor Leonidas “Noni Ceruti”, con otro diseño, a cargo de Berenice Galdiz Carlstein, que incluye fotografías de la presentación acontecida en 2010 en el Centro Cultural La Toma.