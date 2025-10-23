La Capital | Política | Milei

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Organizaciones sociales y sindicatos se reunieron en la Plaza de la Cooperación (Tucumán y Mitre) para repudiar la llegada de Milei a Rosario para el cierre de campaña de La Libertad Avanza

23 de octubre 2025 · 18:38hs
Sindicatos y organizaciones sociales se reunieron para repudiar la visita del presidente Javier Milei

Un gran despliegue policial en la zona de la Plaza de la Cooperación (Tucumán y Mitre)

El presidente Javier Milei llegó este jueves por la tarde a Rosario para cerrar la campaña electoral de La Libertad Avanza y un abanico de sindicatos y organizaciones sociales se manifiestan en repudio al paso del mandatario por la ciudad. Los distintos grupos están reunidos en la Plaza de la Cooperación (Tucumán y Mitre) desde las 17:30.

Aunque los manifestantes tenían planeado marchar hasta las escalinatas del Parque España, el gran vallado policial alrededor de la manzana probablemente no se los permita. Entre el personal de Casa Militar, Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Santa Fe, el gran operativo de seguridad por la visita del presidente involucró a 850 efectivos.

Coad, Ate, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, el Partido Obrero, son algunas de las organizaciones que se encuentran presentes en la "contramarcha" en repudio al presidente, cuyo lema reza "Milei persona no grata". Por el momento, casi una hora después del comienzo de la convocatoria, la asistencia es tímida: los manifestantes no llegarían a las 300 personas.

Por otro lado, y en un contexto de un gran vallado policial en la zona, se dieron diferentes problemas con los vecinos que este jueves por la tarde intentan ingresar sus hogares.

Para dejar que los vecinos de la manzana superen la valla y puedan pasar a sus respectivas casas, los efectivos de seguridad les pedían que muestren el DNI o facturas de algún servicio que constaten que allí viven.

Por su parte, el Javier Milei ya llegó a la ciudad de Rosario. El presidente aterrizó en el helipuerto de Prefectura Naval ubicado en la bajada Sargento Cabral y avenida Belgrano.

Tras su arribo a la ciudad, Milei mantendrá una reunión cerrada en el hotel Ros Tower (Mitre y Catamarca) con candidatos y dirigentes de La Libertad Avanza de Santa Fe, a modo de previa del acto, programado para las 19 en las escalinatas del Parque España.

El cierre de campaña de Milei en Rosario

El presidente Javier Milei desembarcó en Rosario este jueves para cerrar la campaña electoral con un acto que será "masivo", según aseguran desde el oficialismo. El objetivo es reafirmar el apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe y otros distritos de cara a los comicios de este domingo.

Junto al primer mandatario, participarán de la convocatoria su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (aspirante a senadora por Caba), y otros integrantes del gabinete, a la par de candidatos de los restantes distritos.

Al acto, programado a las 19, se sumarán Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Santa Fe, la legisladora y jefa de LLA en la provincia Romina Diez, y Las Fuerzas del Cielo, el sector joven libertario, liderado por el influencer Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan.

Santa Fe se presenta como un distrito electoral clave para el oficialismo: LLA pretende quedarse con tres o cuatro de las nueve bancas que están en juego en la provincia, en el marco de las inminentes elecciones legislativas.

