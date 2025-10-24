La Capital | La Ciudad | mujer

Una mujer murió aplastada al desplomarse el techo de una casa en zona oeste

El siniestro se produjo este viernes a la mañana en Riobamba al 6200. Bomberos Zapadores y personal municipal realizaron el realizaron el operativo

24 de octubre 2025 · 08:26hs
La mujer vivía con su familia en Riobamba al 6200.

Foto: Policía de Santa Fe.

La mujer vivía con su familia en Riobamba al 6200.

La policía rosarina confirmó este viernes la muerte de una mujer en la zona oeste de la ciudad. Fuentes oficiales confirmaron que se produjo un derrumbe en una casa a primera hora de la jornada, aunque no se pudo determinar la causa.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.20 de la mañana en Riobamba 6200. De acuerdo al primer reporte oficial, no había otras personas lesionadas como consecuencia del incidente registrado en el marco de un alerta meteorológica por tormentas.

Bomberos Zapadores iniciaron el operativo de emergencia junto a otros miembros de las fuerzas de seguridad provinciales. Según fuentes consultadas por LT8 luego del procedimiento, la víctima fatal tenía 74 años y ya había fallecido cuando la encontraron.

¿Qué se sabe del derrumbe y la muerte de la mujer?

Los rescatistas advirtieron que el deceso fue el resultado del colapso del techo de la vivienda cerca del parque Oeste. La estructura de la habitación cedió por la mañana y los vecinos pidieron ayuda a las autoridades apenas escucharon el ruido.

Derrumbe Riobamba 6200

El comisario inspector de Bomberos Zapadores, Ismael Lo Menzo, detalló que la anciana murió tras el derrumbe de una losa sobre su dormitorio. Apenas llegaron al lugar iniciaron la búsqueda y finalmente descartaron el pedido de asistencia médica cuando comprobaron que la mujer había fallecido.

>> Leer más: Derrumbe de una casa en barrio Azcuénaga: perdieron todo y necesitan ayuda

Los encargados del operativo dieron aviso a la Policía de Investigaciones (PDI) para tomar otras medidas que permitan establecer la causa del siniestro. Mientras tanto, un inspector municipal del área de Obras Particulares fue a evaluar el estado del inmueble donde viven otros miembros de la familia.

Lo Menzo aclaró que no había otros sectores de la casa afectados por el derrumbe. El yerno de la mujer fue uno de los primeros que se comunicó con la Central de Emergencias 911 porque su suegra había quedado atrapada entre los escombros y finalmente no lograron rescatarla.

Noticias relacionadas
Los permisos para nuevas obras cayeron por tercer mes consecutivo en Rosario.

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

ciclo cumplido: se jubila en noviembre el ultimo trolebus de la ex-semtur

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo y otro naranja para Rosario. Ambos se desarrollarán durante este viernes.

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Lo último

Lourdes, la ex-Bandana, fue hallada en la casa de su expareja y derivada al hospital

Lourdes, la ex-Bandana, fue hallada en la casa de su expareja y derivada al hospital

Milo J y Silvio Rodriguez donarán las ganancias de su canción a las Abuelas de Plaza de Mayo

Milo J y Silvio Rodriguez donarán las ganancias de su canción a las Abuelas de Plaza de Mayo

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El siniestro se produjo a la mañana en Riobamba al 6200. En el lugar trabajan Bomberos Zapadores y personal del área de emergencias de la Municipalidad
Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Ovación
El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Policiales
Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

La Ciudad
El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial
Política

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete
Política

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM
La Región

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer