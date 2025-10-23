Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

El presidente encabezará el acto de cierre de campaña en el parque de España. Desde temprano, simpatizantes libertarios arribaron desde distintas provincias

Militantes de “Las fuerzas del cielo” de todo el país llegaron a Rosario para acompañar a Milei

En las horas previas al acto de cierre de campaña que encabezará Javier Mile i en el parque de España, Rosario se convirtió en epicentro de la militancia libertaria . Decenas de colectivos, autos particulares y caravanas llegaron a la ciudad desde Mar del Plata, Mendoza, Quilmes, la ciudad de Buenos Aires y otras localidades del país con banderas, remeras violetas y carteles alusivos a "Las Fuerzas del Cielo" , la agrupación que respalda al presidente.

“Las Fuerzas del Cielo” es el nombre de la nueva agrupación militante vinculada a La Libertad Avanza, que se presentó formalmente con un acto en la Sociedad Italiana de San Miguel, en el conurbano bonaerense, el año pasado. El espacio está integrado por un grupo heterogéneo de funcionarios nacionales, legisladores e influencers que se autodefinen como la “guardia pretoriana” del presidente Javier Milei y aseguran responder directamente a su entorno más cercano: Santiago Caputo, Karina Milei y el propio mandatario.

El grupo se presenta como un dispositivo político y comunicacional al servicio del gobierno. En el lanzamiento, sus referentes afirmaron que su objetivo es “dar la batalla cultural” y “defender las ideas de la libertad” frente a lo que llaman “la hegemonía progresista” . Dentro del propio espacio libertario, se lo describe como el brazo militante de La Libertad Avanza, aunque sus miembros prefieren eludir ese rótulo y se definen como “un movimiento de apoyo espontáneo al presidente”.

El espacio promueve una agenda antiprogresista, antifeminista y “pro familia”, y asume una postura anti-woke, en línea con la retórica del oficialismo. Sus dirigentes sostienen que buscan ofrecer una estructura de contención para los jóvenes libertarios que quieren militar, pero sin insertarse en la estructura formal del partido.

“No somos como la Juventud Pro, la JP o La Cámpora. Estos pibes quieren militar por el Presidente, divertirse en un acto, putear a los kirchneristas, pero sin hacer política”, explicaron desde la conducción del grupo.

Las Fuerzas del Cielo Almirante Brown en viaje a Rosario a bancar al @JMilei pic.twitter.com/THpZovJMN5 — Francisco Mazzo (@mazzo_francisco) October 23, 2025

El acto está previsto para las 19, y marcará el cierre nacional de campaña de La Libertad Avanza antes de las elecciones legislativas. Desde temprano, la zona del parque de España comenzó a poblarse con militantes que se concentraron en los alrededores del río Paraná, con cánticos y pancartas.

Los grupos fueron organizados por referentes territoriales del oficialismo en distintas provincias, que coordinaron micros y caravanas bajo la consigna de “copar Rosario”. Los militantes compartieron imágenes del viaje en redes sociales.

Las Fuerzas del Cielo Mar del Plata llegaron a Rosario pic.twitter.com/oK47j0g7zx — David Urbani (@davidurbani1) October 23, 2025

Las fuerzas del cielo Mendoza ya presentes en la ciudad de la bandera.

Todo listo para el cierre de campaña. pic.twitter.com/6gn7frMk8E — Luis Pujol the white (@LuisPujolmdz) October 23, 2025

Quilmes en camino a bancar al Presidente @JMilei pic.twitter.com/pmHGu43E39 — Las Fuerzas Del Cielo Quilmes (@LFDCQuilmes) October 23, 2025

LAS FUERZAS DEL CIELO pic.twitter.com/U3hzXV5fiU — Sofi Lo Piccolo (@sofilopiccolo) October 23, 2025

El escenario donde estará presente Javier Milei estuvo montado desde el mediodía del jueves en las escalinatas del parque de España. Una pantalla muestra en loop imágenes del mandatario junto a sus simpatizantes.

Al rededor de la zona la imagen es clara: mucho vallado y gran cantidad de gendarmes merodeando las inmediaciones. En el parque, calle Mitre hasta Tucumán y Wheelright hasta Entre Ríos, las fuerzas de seguridad se hacen presentes.

Las Fuerzas del Cielo Bahia Blanca en Rosario pic.twitter.com/bDm17FDdSf — Juan Bautista F. Podestá (@JuanBa_ok) October 23, 2025

HAY QUE BANCAR AL PRESIDENTE.

LAS FUERZAS DEL CIELO EN CAMINO A ROSARIO pic.twitter.com/62ubQKvCom — Doc (@botdesmedido23) October 23, 2025

Milei se reunirá con candidatos y dirigentes libertarios

Entre 17 y 17.30 el presidente tendrá una reunión cerrada en el hotel Ros Tower (Mitre 299) con candidatos y dirigentes de La Libertad Avanza de Santa Fe, a modo de previa del acto.

El acto en el parque de España se prevé para las 19. Junto al primer mandatario, participarán de la convocatoria su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (aspirante a senadora por Caba), y otros integrantes del gabinete, a la par de candidatos de los restantes distritos.

Además estará Agustín Pellegrini, quien encabeza la lista de diputados nacionales por la lista libertaria. Al acto, programado a las 19, se sumarán la jefa de LLA en la provincia, la diputada nacional Romina Diez, y "Las Fuerzas del Cielo", lideradas por el influencer conocido como el Gordo Dan.

Contramarcha en Rosario

Bajo el lema "Milei persona no grata", un amplio abanico de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y de jubilados se manifestarán por la zona del parque de España.

Gremios del Transporte nucleados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) regional Rosario (Recolectores, Dragado y Balizamiento, Camioneros de Santa Fe, Cadetes de Rosario, Marina Mercante, Conductores Navales nucleados en Siconara), junto a organizaciones sociales (CCC , Movimiento Evita, UTEP) y gremios de la CTA (Coad y ATE Rosario) concentran este jueves en la Plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán) desde las 17.30, para luego marchar al parque de España.

Producto de los cortes en la zona, tiene previsto llegar al menos hasta la plaza Guernica, de Mitre y Salta.