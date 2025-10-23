La Capital | Política | Cúneo Libarona

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

El ministro de la cartera de Justicia renunciará el lunes poselectoral. Si bien estaba definida desde hace tiempo, hace ruido en pleno cierre de campaña

23 de octubre 2025 · 11:47hs
El ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se va del Gabinete

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será otro de los funcionarios nacionales que deje su cargo en el gabinete de Javier Milei después de las elecciones nacionales de este domingo.

Si bien su renuncia todavía no está efectivizada y menos oficializada, la información que trascendió es que ya lo conversó con los principales funcionarios del gobierno y se llevará a cabo el mismo lunes.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, marcó esta mañana Cúneo Libarona en diálogo con Infobae.

Cúneo Libarona, fuera

La de Cúneo Libarona era una salida que se venía cocinando desde hace tiempo, pero que termina de darse justo en la previa a las elecciones y pegada a otra renuncia aún más estruendosa que es la de Gerardo Werthein. “Es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”, confirmó una figura cercana a Milei.

Hasta ahora hay cinco salidas confirmadas en el gabinete. Por sus candidaturas electorales se irán los ministros Luis Petri de Defensa y Patricia Bullrich de Seguridad y el vocero presidencial Manuel Adorni. El actual titular de la cartera de Justicia no estará este jueves en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, pero sí podría ir al búnker libertario del domingo.

Respecto a su reemplazante, suena con fuerza el nombre de Guillermo Montenegro, uno de los pocos intendentes del PRO que obtuvo una victoria aplastante en septiembre. Se trata de un exjuez federal con vínculos aceitados en Comodoro Py que podría hacerse cargo de un súperministerio, si finalmente se fusionan las áreas de Justicia y Seguridad.

Ver comentarios

