Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

La comisión directiva del club informó el fin del ciclo del entrenador, quien estuvo en 12 partidos con más triunfos que derrotas

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

23 de octubre 2025 · 18:03hs
Gerardo Andrés Martino estuvo al frente en 12 partidos como DT de Argentino.

Héctor Rio / La Capital

Gerardo Andrés Martino estuvo al frente en 12 partidos como DT de Argentino.

En un escueto comunicado donde la agradece por los servicios prestados, Argentino informó el fin del ciclo como director técnico del primer equipo de Gerardo Andrés Martino, quien estuvo durante 12 encuentros con cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

“El Club Atlético Argentino de Rosario informa la finalización de la contratación de Gerardo Andrés Martino como director técnico del plantel de primera división. Su paso por el club aportó a la continuidad del sólido proyecto deportivo que se viene desarrollando, enfocado en la formación, proyección y consolidación de nuestros futbolistas", indicaron desde el club en un comunicado.

Y agregaron: "Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”.

El paso de Gerardo Andrés Martino por el salaíto

El hijo del Tata tuvo su estreno como DT de Argentino de Rosario el pasado 17 de julio, cuando por la fecha 17 del torneo de Primera C igualó 0 a 0 ante Estrella del Sur de Alejandro Korn.

>> Leer más: De Inter Miami a Argentino de Rosario: la historia de Gede Martino, el hijo del gran ídolo de Newell's

Estuvo los primeros cuatro partidos sin ganar ya que luego de su debut enfrentó a General Lamadrid (2-2 como local), Centro Español (0-3 de visitante) y Juventud Unida (1-1 en el Olaeta).

Luego enderezó el barco y se vio la mejor versión del equipo, con un fútbol de alto vuelo, que no era normal verlo en la Primera C. Siempre intentó salir jugando de abajo, a pesar del estado de algunos campos de juego, y juntar muchos pases para llegar al área rival.

Con esa puesta en escena goleó 4 a 0 como visitante a Yupanqui y luego derrotó en el Olaeta 2 a 0 a Deportivo Camioneros y 3 a 0 a Deportivo Paraguayo.

Los últimos tres partidos de la fase regular fueron contra Luján (V) 0-1, Atlas (L) 1-0 y Cañuelas (V) 0-4.

Hasta que llegó la primera llave del torneo reducido por el segundo ascenso donde enfrentó a Leandro Nicéforo Alem contra quien perdió 3 a 0 como visitante y no le alcanzó para clasificar el triunfo por 2 a 0 en Sorrento y Víctor Mercante.

El mensaje final de Gede

En sus redes sociales, Gerardo "Gede" Martino publicó: "Cierro una etapa marcada por el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de todos los que forman parte del club. Han sido meses de trabajo y aprendizaje junto a grupo humano excepcional. Agradezco sinceramente la oportunidad y el respeto con el que siempre me trataron".

Los once de Central que salieron a jugar ante Sarmiento es día que el partido se suspendió por lluvia.

En Central hay un futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

Juan Giménez es retirado en el carrito sanitario tras la lesión de rodilla que sufrió en el empate de Central ante Riestra.

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

La plana mayor de Circular SA posa orgullosa delante del nuevo Koleos, de la gama Esprit Alpine que fue lanzada en Rosario.

La gama Esprit Alpine fue presentada en simultáneo por Circular en Rosario y Franco Colapinto en México

Alejo Veliz impacta de cabeza y marca el primero de Central en la victoria ante Vélez. El último triunfo como visitante del Canalla.

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

