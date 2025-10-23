Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

La comisión directiva del club informó el fin del ciclo del entrenador, quien estuvo en 12 partidos con más triunfos que derrotas

En un escueto comunicado donde la agradece por los servicios prestados, Argentino informó el fin del ciclo como director técnico del primer equipo de Gerardo Andrés Martino , quien estuvo durante 12 encuentros con cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

“El Club Atlético Argentino de Rosario informa la finalización de la contratación de Gerardo Andrés Martino como director técnico del plantel de primera división. Su paso por el club aportó a la continuidad del sólido proyecto deportivo que se viene desarrollando, enfocado en la formación, proyección y consolidación de nuestros futbolistas", indicaron desde el club en un comunicado.

Y agregaron: "Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”.

El hijo del Tata tuvo su estreno como DT de Argentino de Rosario el pasado 17 de julio, cuando por la fecha 17 del torneo de Primera C igualó 0 a 0 ante Estrella del Sur de Alejandro Korn.

Estuvo los primeros cuatro partidos sin ganar ya que luego de su debut enfrentó a General Lamadrid (2-2 como local), Centro Español (0-3 de visitante) y Juventud Unida (1-1 en el Olaeta).

Luego enderezó el barco y se vio la mejor versión del equipo, con un fútbol de alto vuelo, que no era normal verlo en la Primera C. Siempre intentó salir jugando de abajo, a pesar del estado de algunos campos de juego, y juntar muchos pases para llegar al área rival.

Con esa puesta en escena goleó 4 a 0 como visitante a Yupanqui y luego derrotó en el Olaeta 2 a 0 a Deportivo Camioneros y 3 a 0 a Deportivo Paraguayo.

Los últimos tres partidos de la fase regular fueron contra Luján (V) 0-1, Atlas (L) 1-0 y Cañuelas (V) 0-4.

Hasta que llegó la primera llave del torneo reducido por el segundo ascenso donde enfrentó a Leandro Nicéforo Alem contra quien perdió 3 a 0 como visitante y no le alcanzó para clasificar el triunfo por 2 a 0 en Sorrento y Víctor Mercante.

El mensaje final de Gede

En sus redes sociales, Gerardo "Gede" Martino publicó: "Cierro una etapa marcada por el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de todos los que forman parte del club. Han sido meses de trabajo y aprendizaje junto a grupo humano excepcional. Agradezco sinceramente la oportunidad y el respeto con el que siempre me trataron".