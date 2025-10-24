La Capital | Política | Milei

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario

Las condiciones climáticas adversas no le permitieron retornar a Olivos en helicóptero y descansó en el centro rosarino. La vuelta será por tierra

24 de octubre 2025 · 10:20hs
Javier Milei salió del hotel Ros Tower

Leonardo Vincenti / La Capital.

Javier Milei salió del hotel Ros Tower, a las 19.55, para dirigirse hacia el parque de España, donde cerrará la campaña.

Luego del cierre de campaña en modo show que dio para los militantes de La Libertad Avanza al caer la noche en las escalinatas del Parque España, el presidente Javier Milei tuvo que suspender su regreso en helicóptero a Buenos Aires por las condiciones meteorológicas adversas y descansar en el hotel Ros Tower.

A media mañana aún no había pedido partir porque el clima, incluso, desmejoró y la tormenta sobre Rosario caía incesantemente. Por eso una de las opciones más firmes es una vuelta a la Quinta Olivos por tierra, por la autopista Rosario-Buenos Aires cerca del mediodía en una amplia comitiva.

Vale recordar que la seguridad del presidente está a cargo de la Casa Militar, que incluso es la que planificó el operativo del jueves para el acto en el parque España y las adyacencias. De hecho tuvo una jornada caliente ya que había una contramarcha a escasas cuadras del acto y a solo una del hotel.

milei rosario 2
Javier Milei llegó a Rosario para cerrar la campaña.

Javier Milei llegó a Rosario para cerrar la campaña.

Milei en Rosario

Milei aterrizó a media tarde en el helipuerto de Gendarmería en Belgrano y Sargento Cabral y se dirigió a pocos cuadras de allí, al hotel de calle Catamarca y Mitre. Allí fue recibido por militantes, pero también se escuchaban las cercanas bombas de estruendo y cánticos en contra. Un clima cargado y con mucha custodia federal.

Recién comenzó a aliviarse antes de las 20 cuando se acercaba el acto y el presidente salió del hotel. Se subió a una van por escasos 150 metros ya en el parque y se bajó para completar el trayecto hasta el escenario a pie entre los militantes.

Luego dela cto, la orden de la casa Militar llegó. No podía viajar en esas condiciones en helicóptero, por lo que se decidió ocupar las habitaciones necesarias en el hotel y recién partir la mañana del viernes. Tampoco pudo volar y probablemente vuelva a Buenos AIres en una flota vehicular.

Noticias relacionadas
Javier Milei cerró la campaña junto a ministros y candidatos a diputados y a senadores que compiten en otras provincias.

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Los colectivos que trajeron a los militantes libertarios a Rosario quedaron estacionados a lo largo de avenida Belgrano durante el acto. 

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Sindicatos y organizaciones sociales se reunieron para repudiar la visita del presidente Javier Milei.

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

En bolas y a los gritos

En bolas y a los gritos

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: Tengo extrañitis

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: "Tengo extrañitis"

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Ovación
La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026
Ovación

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Newells: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo