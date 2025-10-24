Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario Las condiciones climáticas adversas no le permitieron retornar a Olivos en helicóptero y descansó en el centro rosarino. La vuelta será por tierra 24 de octubre 2025 · 10:20hs

Leonardo Vincenti / La Capital. Javier Milei salió del hotel Ros Tower, a las 19.55, para dirigirse hacia el parque de España, donde cerrará la campaña.

Luego del cierre de campaña en modo show que dio para los militantes de La Libertad Avanza al caer la noche en las escalinatas del Parque España, el presidente Javier Milei tuvo que suspender su regreso en helicóptero a Buenos Aires por las condiciones meteorológicas adversas y descansar en el hotel Ros Tower.

A media mañana aún no había pedido partir porque el clima, incluso, desmejoró y la tormenta sobre Rosario caía incesantemente. Por eso una de las opciones más firmes es una vuelta a la Quinta Olivos por tierra, por la autopista Rosario-Buenos Aires cerca del mediodía en una amplia comitiva.

Vale recordar que la seguridad del presidente está a cargo de la Casa Militar, que incluso es la que planificó el operativo del jueves para el acto en el parque España y las adyacencias. De hecho tuvo una jornada caliente ya que había una contramarcha a escasas cuadras del acto y a solo una del hotel.

milei rosario 2 Javier Milei llegó a Rosario para cerrar la campaña. Héctor Río / La Capital. Milei en Rosario Milei aterrizó a media tarde en el helipuerto de Gendarmería en Belgrano y Sargento Cabral y se dirigió a pocos cuadras de allí, al hotel de calle Catamarca y Mitre. Allí fue recibido por militantes, pero también se escuchaban las cercanas bombas de estruendo y cánticos en contra. Un clima cargado y con mucha custodia federal.

Recién comenzó a aliviarse antes de las 20 cuando se acercaba el acto y el presidente salió del hotel. Se subió a una van por escasos 150 metros ya en el parque y se bajó para completar el trayecto hasta el escenario a pie entre los militantes. Luego dela cto, la orden de la casa Militar llegó. No podía viajar en esas condiciones en helicóptero, por lo que se decidió ocupar las habitaciones necesarias en el hotel y recién partir la mañana del viernes. Tampoco pudo volar y probablemente vuelva a Buenos AIres en una flota vehicular.