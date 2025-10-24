Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones legislativas del 26 de octubre

Por primera vez a nivel nacional, se pondrá en funcionamiento la boleta única en papel, sistema que ya está aceitado en Santa Fe

Este domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones generales para diputados y senadores nacionales y la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya puso a disposición de los rosarinos el padrón definitivo para saber dónde votar. Vale recordar que en la provincia de Santa Fe solo se elegirán representantes en la Cámara baja, siendo 9 bancas las que se ponen en juego.

A mediados de septiembre, la CNE publicó los padrones para las elecciones generales de diputados y senadores nacionales. Al consultarlo, se puede conocer en qué institución educativa toca emitir el voto, además de la mesa y el número de orden asignado a cada elector.

El padrón definitivo incluye a personas de 16 años o más con domicilio en Rosario . La votación no es obligatoria en el caso de habitantes menores de edad, sino optativa. Para los mayores de 18 y hasta los 70 año votar es un deber cívico.

Por primera vez, se usará la boleta única en papel para elegir cargos nacionales. Es un sistema de votación conocido por los santafesinos, que se usa en la provincia desde las elecciones del 2011.

Cómo consultar dónde voto

El sistema online para saber en qué escuela toca votar es fácil, rápido y digital. Solo hay que ingresar a la página web oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Una vez en la web, se debe ingresar el número de DNI, elegir el distrito y verificar que quien consulta sea una persona a través del ingreso de cuatro números proporcionados por la plataforma.

A partir de la carga de estos datos en el formulario, la plataforma ofrece la dirección del establecimiento, el número de mesa y la ubicación en la lista de electores.