La Capital | La Ciudad | Dónde voto

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones legislativas del 26 de octubre

Por primera vez a nivel nacional, se pondrá en funcionamiento la boleta única en papel, sistema que ya está aceitado en Santa Fe

24 de octubre 2025 · 09:51hs
Dónde voto: cómo consultar el padrón para las elecciones de este domingo 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Dónde voto: cómo consultar el padrón para las elecciones de este domingo 

Este domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones generales para diputados y senadores nacionales y la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya puso a disposición de los rosarinos el padrón definitivo para saber dónde votar. Vale recordar que en la provincia de Santa Fe solo se elegirán representantes en la Cámara baja, siendo 9 bancas las que se ponen en juego.

A mediados de septiembre, la CNE publicó los padrones para las elecciones generales de diputados y senadores nacionales. Al consultarlo, se puede conocer en qué institución educativa toca emitir el voto, además de la mesa y el número de orden asignado a cada elector.

El padrón definitivo incluye a personas de 16 años o más con domicilio en Rosario. La votación no es obligatoria en el caso de habitantes menores de edad, sino optativa. Para los mayores de 18 y hasta los 70 año votar es un deber cívico.

>> Leer más: Elecciones: quiénes encabezan las 16 listas que se anotaron en Santa Fe

Por primera vez, se usará la boleta única en papel para elegir cargos nacionales. Es un sistema de votación conocido por los santafesinos, que se usa en la provincia desde las elecciones del 2011.

Cómo consultar dónde voto

El sistema online para saber en qué escuela toca votar es fácil, rápido y digital. Solo hay que ingresar a la página web oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Una vez en la web, se debe ingresar el número de DNI, elegir el distrito y verificar que quien consulta sea una persona a través del ingreso de cuatro números proporcionados por la plataforma.

A partir de la carga de estos datos en el formulario, la plataforma ofrece la dirección del establecimiento, el número de mesa y la ubicación en la lista de electores.

Noticias relacionadas
La Feria del Libro Rosario 2025 sigue creciendo: conocé la programación del viernes

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Los permisos para nuevas obras cayeron por tercer mes consecutivo en Rosario.

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

ciclo cumplido: se jubila en noviembre el ultimo trolebus de la ex-semtur

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

En bolas y a los gritos

En bolas y a los gritos

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: Tengo extrañitis

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: "Tengo extrañitis"

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Ovación
La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026
Ovación

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Newells: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo