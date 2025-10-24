El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

La Capital | Ovación | Messi

Si la AFA lo aprueba el martes en calle Viamonte, el Leones FC de los Messi debutará en la C junto a los históricos Central Córdoba y Argentino

Juan Iturrez

24 de octubre 2025 · 06:05hs
El club de los Messi. La cancha de Leones FC en el barrio privado de la localidad de Alvear.

El club de los Messi. La cancha de Leones FC en el barrio privado de la localidad de Alvear. Si la AFA le da el okey, empezará jugando en el estadio Ciudad de San Nicolás en el primer año.
Lo que en un momento fue un rumor en el fútbol argentino, en las últimas horas se hizo realidad. Leones FC, el club de Lionel Messi y familia, pidió sumarse a la Primera C de la AFA, que el próximo martes decidirá si acepta o no.

El boletín 6752 de la AFA del 11 de septiembre dejó claro que uno de los puntos a tratar será la afiliación del club Leones de Rosario FC, presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, al torneo de la Primera C 2026. Todavía falta la aprobación de la casa madre del fútbol argentino para la nueva institución y todo saldrá a luz en la Asamblea General que será del próximo martes.

Leones se fundó en el 2015

La entidad se fundó en La entidad comenzó en la Rosarina de Fútbol en la temporada 2012 con algunas categorías y sus primeros partidos fueron en la cancha de Sarmiento. También jugó en Bella vista porque no tenía dónde hacerlo.

Con el correr de los años todo se oficializó y el 2 de enero de 2015, nació oficialmente Leones FC como una iniciativa de la familia Messi y con el objetivo de desarrollar un proyecto deportivo con raíces bien rosarinas.

Leer más: Central: qué futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

Messi1

Leones en Sagrado Corazón

“Leones comenzó a jugar en el predio de Sagrado Corazón, el que está ubicado en Ovidio Lagos al 7100. El alquiler del complejo fue por dos años. Pasaron diez años desde esos comienzos y ahora está en Alvear con predio propio y participan con todas las categorías en Rosarina”, señaló Jorge Mazza, ex directivo del club Sagrado Corazón, club que fue sensación en la Rosarina en la temporada 2004 hasta el 2012.

El posible paso de Leones a los torneos de AFA causó polémica en el mundo deportivo del país, ya que de aprobarse en la AFA, la joven institución ingresará directamente en la Primera C, sin pasar previamente por el Promocional Amateur, la ex Primera D que constituye la quinta y última división del fútbol argentino. Actualmente el club compite en la Asociación Rosarina de Fútbol con todas las categorías, primera, divisiones inferiores, baby y fútbol femenino.

El “Chapa” Zapata sería el DT

El equipo de Leones para el 2026 será dirigido por Víctor “Chapa” Zapata, ex mediocampista de River Plate, quien viene de dirigir a Atlas, club que participa actualmente en misma categoría.

El club de la familia Messi haría de local en el Estadio Único de San Nicolás, ubicado a 70 kilómetros de Rosario. El moderno escenario del norte bonaerense seria la cancha elegida para la primera experiencia dentro del fútbol de AFA. Eso tiene que ver con una obligación reglamentaria para su primer año en la AFA, aunque luego de eso se supone que podrá jugar en Rosario o en el algún predio propio.

Hoy por hoy, la cancha de césped sintético del club se encuentra dentro de un country privado, llamado Ecopueblo en la vecina localidad de Alvear. Habrá que ver si podría ser local ahí, pero por supuesto todo eso está por verse. Lo primero es la aprobación de la AFA y el martes será el Día D.

Un club que respira fútbol

“Sería muy bueno para el club jugar en los torneos de la AFA. Es un vidriera para todos los jugadores que vistan la camiseta de Leones. En el mes de mayo me hice cargo de toda la coordinación de las divisiones inferiores, estamos trabajando junto a los técnicos en el crecimiento deportivo de todos los jugadores”, dijo Jorge Calabró, coordinador de las inferiores.

“Hoy competimos a la par de Central y Newell’s en la Zona A1 de inferiores, estamos con primera en la segunda categoría en la Zona Permanencia. Además el club cuenta con fútbol infantil y femenino”, sostuvo.

Más allá de la molestia que puede generar si Leones FC juega en la C, se hace dificil pensar que la AFA le negará algo a Lionel Messi. Además, hubo varios casos de clubes que fueron admitidos, aunque en la vieja D, que no existe, como Real Pilar o Mercedes.

Qué es de la actualidad de Leones en los distintos torneos de la ARF

En 2025 Leones FC, con sus equipos masculinos, está interviniendo en los torneos organizados por la Asociación Rosarina tanto con su primera división como con sus divisiones inferiores.

La primera local está interviniendo en la Copa Pinasco y no pudo clasificar a la copa campeonato por el ascenso al Gobernador Molinas. Pero en la zona permanencia está haciendo una gran campaña. Está puntero con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y una derrota. Le lleva ocho puntos al segundo que es Fisherton (18 unidades).

Las inferiores juegan en la Zona A1

En cambio, con sus divisiones juveniles, que es lo más importante por el tipo de perfil, juegan en la A1 con los mejores de la ciudad. Aunque deberá luchar hasta el final para mantener la categoría. En inferiores A1 descienden tres clubes de la tabla acumulada anual.

Actualmente Leones FC está fuera de los tres últimos puestos, pero no debe descuidarse. Tiene 160 puntos, al igual que Coronel Aguirre. Por debajo solamente están Paulo VI (155), Tiro Suizo y Sportivo Alvarez.

Torneo Apertura 2025

En el Apertura 2025, la 5ª división fue la mejor categoría ya que ocupó la sexta colocación con 23 puntos, detrás de Newell’s (36), Adiur (32), Unión y Sociedad Italiana de Álvarez (29) y Provincial B que tiene 26.

En tanto la 6ª culminó en el octavo lugar, la 7ª en el décimo puesto, la 8ª en la ubicación número 14, la 9ª undécimo y la 10ª en la penúltima colocación.

Torneo Clausura 2025

Mientras que en el Clausura, la 5ª también está haciendo una gran campaña. Está la quinta posición a dos puntos de Unión y Sociedad Italiana de Álvarez y de Central Córdoba, pero Leones FC tiene un partido menos y podría superarlo. La 6ª está séptima, la 7ª se encuentra décimotercera, la 8ª en el puesto 15, la 9ª en la colocación número 13 y la 10ª se ubica en el décimoquinto lugar.

La 2019 da que hablar

En el fútbol infantil, el club de la familia Messi está cumpliendo una aceptable campaña en el torneo oficial con todas sus categorías. Juega con las categorías 2014 a 2019, pero son los más chiquitos los que están dejando en la cuarta posición de la Zona D donde intervienen 23 equipos.

Los más benjamines tienen 17 unidades ya que ganaron ocho partidos, empataron uno y perdieron dos. Vale destacar que en el fútbol infantil de la Rosarina los ganadores reciben dos puntos. La 2019 de Leones se encuentra en el cuarto puesto detrás de tres pesos pesados como Adiur B (22), Central F (20) y Newell’s C 18.

El siniestro se produjo a la mañana en Riobamba al 6200. En el lugar trabajan Bomberos Zapadores y personal del área de emergencias de la Municipalidad
