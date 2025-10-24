La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

El piloto tiene la mirada puesta en 2026, pero mientras tanto tendrá la primera carrera en Latinoamérica de la temporada, con fuerte presencia argentina

24 de octubre 2025 · 10:39hs
Franco Colapinto disputará el GP de México con la tranquilidad de continuar en la Fórmula 1.

Franco Colapinto disputará el GP de México con la tranquilidad de continuar en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dio un golpe de rebeldía en el Gran Premio de Estados Unidos el pasado fin de semana y aguarda por el anuncio oficial de su continuidad en la Fórmula 1. A pesar del "reto" de Alpine por desobedecer al box y superar a Pierre Gasly, el argentino afrontará la primera carrera en suelo latinoamericano de la temporada.

El pilarense disputará el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la tranquilidad de que está "trabajando mucho en el auto del año que viene". Esta fecha podría ser clave para el anuncio oficial de su continuidad, pero el piloto de 22 años mantiene la mirada puesta en superar al francés, ya que su monoplaza no da batalla por los puntos.

La gira por América es una apuesta fuerte para Colapinto, con especial apoyo de sus patrocinadores y con mayor presencia de público argentino, por lo que se espera gran cantidad de hinchas albicelestes en la Ciudad de México.

La maniobra contra Gasly a una vuelta para el final en Austin fue un golpe sobre la mesa y, si bien Alpine compartió un comunicado en el que aseguran que "revisarán y tratarán internamente" la desobediencia del argentino, fue valorada por miles de fanáticos que esperan por ver más de su talento en la máxima categoría.

Franco Colapinto llega al Hermanos Rodr&iacute;guez de M&eacute;xico con un buzo de la marca espa&ntilde;ola que lo viste, Scalpers, y una sugestiva frase: &ldquo;Llama a los rebeldes&rdquo;. Nada m&aacute;s apropiado para este momento del piloto argentino. Alpine 2026 en la mira.

Franco Colapinto llega al Hermanos Rodríguez de México con un buzo de la marca española que lo viste, Scalpers, y una sugestiva frase: “Llama a los rebeldes”. Nada más apropiado para este momento del piloto argentino. Alpine 2026 en la mira.

Cuándo se disputa el GP de México y dónde verlo

El Gran Premio de México se disputará desde el viernes 24 al domingo 26 de octubre. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera y luego la clasificación. Finalmente, el domingo se disputará la carrera principal.

>> Leer más: De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de México

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15.30

Prácticas Libres 2: 19

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14.30

Clasificación: 18

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • GP de México: domingo 26 de octubre, a las 17

  • Sprint GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre, a las 1

  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre, a las 14

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, a la 1

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, a las 13

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10

