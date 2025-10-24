Wanda Nara será autoridad de mesa en las elecciones legislativas

La conductora anunció en sus redes que fue designada por sorteo para cumplir el rol durante los comicios del 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas de medio término en todo el país. Los ciudadanos deberán asistir a las urnas para elegir diputados y senadores para renovar el Congreso y el Senado de la Nación. En ese contexto, Wanda Nara anunció que fue designada presidenta de mesa para los comicios.

Cabe recordar que las autoridades de mesa deben permanecer durante toda la jornada electoral y garantizar el normal desarrollo de la votación. La Secretaría Electoral de cada juzgado federal es la encargada de elegir, mediante sorteo, a quienes cumplirán este rol.

Fue la propia Wanda quien compartió en sus redes sociales la notificación oficial de su designación.

Wanda Nara será presidenta de mesa

A través de una historia en su red social Instagram, la mediática compartió la notificación de la Justicia Electoral. Allí se alcanza a leer su apellido y cargo designado: “Por la presente se designa a usted como presidente de mesa”.

“Este domingo a cumplir con el deber cívico”, escribió Wanda junto a emojis de urna y de una bandera argentina.

En este sentido, la mediática se encargó de editar la imagen para no revelar sus datos personales ni su información privada.