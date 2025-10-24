La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

El argentino de 24 años se sumará al equipo de Van Amersfoot Racing en Fórmula 2 y está más cerca de volver a compartir circuito con el piloto de Alpine

El piloto argentino ya cuenta con experiencia con las monoplazas de la categorìa

Nicolás Varrone fue confirmado como nuevo piloto titular de la escudería Van Amersfoot Racing (VAR) de cara a la próxima temporada de la Fórmula 2. La noticia causó euforia en el automovilismo argentino, que sueña con tener dos pilotos argentinos en la máxima categoría. Sin embargo, no sería la primera vez que Franco Colapinto y el rookie coinciden en carreras.

Será su debut oficial en el paso previo a la Fórmula 1 y en donde actuales pilotos de la Máxima comenzaron su rumbo profesional, tales como Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell y Gabriel Bortoleto, quienes llegaron a ser campeones de F2. En el caso de Colapinto, en 2024 tuvo un fugaz paso por dicha categoría, de solo 10 carreras, para finalmente convertirse en la butaca principal del equipo Williams en reemplazo de George Sargeant.

El argentino se expresó luego del anuncio oficial de su equipo: “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos . Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”.

>> Leer más: Franco Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

De cara a su estreno en la próximo temporada, Melbourne será la primera parada del corredor nacido en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, en marzo del 2026 y finalizará en Abu Dhabi en diciembre. La competencia se distribuye en 28 carreras distribuidas en 14 Grandes Premios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Varrone (@nicovarrone1)

Quién es Nicolás Varrone

Nacido hace 24 años en Ingeniero Maschwitz, Nicolás Varrone se inició en el mundo del automovilismo cuando empezó a correr en karting a los 7 años. Luego, pasó a competir títulos del Campeonato Argentino, como la Fórmula Renault 2.0 Argentina en el año 2016. Emigró a los circuitos de Europa y tras coronarse en el Fórmula Renault VDV Sports en 2019 pasó a correr en la F3 Británica y la Le Mans Cup.

Entre sus logros más destacados, fue campeón mundial en el WEC en la clase LMGTE Am. En 2023 pudo coronarse en las 24 Horas de Le Mans y las 1000 Millas de Sebring. Estos éxitos deportivos llamaron la atención de General Motors, su principal sponsor.

No será su primer experiencia con los monopostos actuales de la Fórmula 2. En diciembre de 2024, probó en Abu Dhabi el coche del paraguayo Joshua Düerksen, actual piloto de la categoría.

Cómo se conocieron Franco Colapinto y Nicolás Varrone

El rookie de la Fórmula 2 mantiene una larga amistad con Franco Colapinto, el piloto de Alpine en la Fórmula 1. En 2015 fue su primer acercamiento cuando ambos comenzaban su camino en el automovilismo y compartían entrenamientos y competencias en el Kartódromo de Zárate.

4VT54WEZX5DB5OIKMSGCAYW7V4

Con el tiempo, sus trayectorias tomaron rumbos distintos: Colapinto viajó a España para incorporarse a la Fórmula 4, mientras que Varrone continuó desarrollándose en Argentina antes de iniciar su carrera en las competencias europeas.

Con la llegada del nuevo piloto argentino a la segunda categoría de la competición más importante en el mundo del automovilismo, el sueño de que la Argentina vuelva tener dos pilotos argentinos en la Fórmula 1 esta cada vez más cerca