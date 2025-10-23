La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM

Los empleados de la planta de tratamiento de residuos sufren suspensiones y cobran salarios a la baja ante el riesgo de cierre por cuestiones medioambientales

23 de octubre 2025 · 14:22hs
San Lorenzo. Casi un centenar de trabajadores protestaron este martes frente a la planta de IDM.

Los casi cien trabajadores de la planta de tratamientos de residuos IBM de la ciudad de San Lorenzo sufren suspensiones y cobro de salarios a la baja, en el marco del posible cierre del establecimiento. El motivo: la empresa no superó una inspección medioambiental, informaron este jueves fuentes del Sindicato de Trabajadores Químicos local a La Capital.

Los trabajadores de la planta de tratamientos de residuos IDM se manifestaron frente a las puertas de la empresa durante este martes junto al apoyo del Sindicato de Trabajadores Químicos.

El reclamo de los trabajadores

Los empleados temen el cierre de la planta por cuestiones medioambientales y tanto trabajadores como gremio piden a los gobiernos nacional y provincial que emitan una resolución clave desde sus áreas de Medio Ambiente para que puedan seguir trabajando.

“Están cobrando entre el 60 y el 65 %» de sus sueldos debido a suspensiones ilegales”, declaró el secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Afines (Spiqya) de San Lorenzo, Julio Barroso, quien además detalló la situación al afirmar: “Estas fábricas, para poder funcionar, necesitan una clave que emite Medio Ambiente de la provincia y de Nación”.

“Por eso el pedido es al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la Nación que nos dé la clave para seguir operando”, dijo el dirigente. Y agregó: “Sabemos que hay cosas para corregir en la planta que nosotros no tenemos ninguna objeción, nosotros somos vecinos también, aparte de trabajadores, vivimos en la región. No tenemos ningún inconveniente en que se corrijan las cosas que se tengan que corregir, pero con la fábrica funcionando y con la gente trabajando y cobrando el 100 %”, planteó Barroso.

Cuestiones medioambientales

El dirigente gremial aclaró que “así como el sindicato tiene asesores legales y contables, ahora también contamos con un equipo de asesores del medio ambiente, que han estado en la gestión provincial, en la gestión nacional, y nos plantean que solamente se está tratando el 6 % del residuo que se genera”.

“Eso es un riesgo para todas las comunidades, para todas las poblaciones y a su vez queremos seguir trabajando. La gente, el bancario, el colectivero, el camionero, el metalúrgico, el químico, el petroquímico, el papelero, la gente de prensa, todas las actividades humanas generan residuos”, amplió el gremialista.

“Hoy los compañeros están cobrando entre un 60 y un 65% del sueldo, hace un mes aproximadamente y un poquito más de un mes”, reiteró Barroso.

“Es una bomba de tiempo para las comunidades en las que estamos, todo incierto, necesitamos que los residuos se traten porque nosotros vivimos en esta zona, vivimos con nuestra familia, criamos nuestros hijos”, advirtió.

