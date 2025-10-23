Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Un joven acordó una condena a cuatro años y medio por haber robado la batería de un auto y provocado daños al auto de un vecino al que también amenazó con un arma de fuego . Se trata de Cristian Ezequiel “Paña” Moreno, de 29 años, quien aceptó la pena que se unificará en 15 años y seis meses con una condena anterior por un homicidio de 2014 .

El acuerdo fue presentado por el fiscal Rodrigo Urruticoechea, aceptado por la defensa y homologado esta semana por la jueza Hebe Marcogliese. Moreno se hizo cargo de las acusaciones como coautor de un robo simple y autor de daños y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

Maximiliano Jael Toledo tenía 19 años y fue asesinado el 18 de octubre de 2014 cuando estaba en la puerta de su casa de Ciudadela al 3100, en Nuevo Alberdi, donde se celebraba el cumpleaños de un hijo de su concubina. Ya eran cerca de las 2.30 de ese sábado cuando el joven fue emboscado por un grupo de personas entre las que estaba Paña .

“En un momento decidió irse pero volvió después de caminar media cuadra porque apareció un grupo de pibes entre los que estaba Paña. Maxi quiso entrar (de nuevo a la casa) pero no pudo porque la puerta estaba con candado. Maxi estaba apoyado en el portón cuando lo empezaron a insultar. No pude abrirle la puerta. Lo rodearon y cuando se dio vuelta Paña lo mató. Mi sobrino gritó y a mí me lastimaron con una piedra", contó por esos días un familiar de la víctima.

Moreno fue detenido dos años después de ese homicidio, el 14 de febrero de 2016, pero por un robo. Sin embargo dos días después de ser aprehendido la fiscalía le imputó el crimen de Toledo y le dictaron la prisión preventiva sin plazos. Otros dos años pasaron hasta que la defensa y el entonces fiscal Florentino Malaponte acordaron resolver la condena mediante un procedimiento abreviado homologado el 26 de diciembre de 2018.

Así, Moreno aceptó una condena a once años y medio de cárcel. Al parecer el muchacho logró obtener salidas y este año volvió a estar envuelto en un par de fechorías que le significaron volver a la cárcel y extender su condena hasta redondear un total de 15 años y medio.

>>Leer más: Once años y medio tras las rejas por un homicidio

Robo y amenazas

El primer hecho por el cual Moreno aceptó esta nueva condena se registró el pasado 25 de febrero de este año en Cavia al 1200, en barrio Parque Casas. Cerca de las 14 de ese día empleó un elemento contundente —se presume que un cable con una tuerca o tornillo en la punta— con el cual golpeó un auto Volkswagen Bora. Los golpes provocaron daños y abolladuras en el capó, techo, baúl, faros y guardabarros.

Unos días después, el pasado 4 de marzo alrededor de las 20, Moreno volvió a presentarse frente a ese domicilio y volvió a rayar el mismo auto con un objeto punzante. Eso motivó un llamado al 911 y la posterior denuncia del dueño del vehículo. Paña se enteró de la denuncia y volvió veinte minutos después a la casa del dueño del Bora, extrajo un arma de fuego de su cintura y apuntó contra el denunciante y su hija, mientras profería amenazas contra todos los presentes.

Otro hecho por el cual Moreno acordó la nueva condena fue un robo del pasado 25 de marzo luego del cual fue detenido. Minutos después de las 3 de la mañana sustrajo, junto con un cómplice la batería de un utilitario Fiat Fiorino que estaba estacionado en Ferreyra al 1100, en el barrio de Arroyito. Según la acusación el otro ladrón abrió el capó del vehículo con un destornillador, removió la parrilla y sustrajo la batería marca Enervox mientras Paña hacía de campana a bordo de una bicicleta rosa en la que se fugaron.

Llamados de vecinos al 911 alertaron a la policía, que concurrió al lugar donde les aportaron la descripción de los ladrones. Los uniformados salieron a patrullar en busca de los sospechosos y apresaron a Moreno y su cómplice en uno de los bordes del parque Alem, cerca del Hospital de Niños Zona Norte. En su poder los hampones tenían la bicicleta descripta y una mochila negra en la que hallaron la batería, un destornillador plano amarillo y cuatro fusiles de marca Corning.