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Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron una reunión

El mandatario argentino expresó su apoyo a Pedro Alliana. Ambos podrían verse en Buenos Aires o Asunción para hablar sobre cooperación política, económica y comercial

13 de noviembre 2026 · 17:53hs
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Javier Milei le transmitió al nuevo mandatario de Paraguay “todo el apoyo y afecto de la Argentina en esta nueva etapa”.

Foto: Archivo / La Capital

Javier Milei le transmitió al nuevo mandatario de Paraguay “todo el apoyo y afecto de la Argentina en esta nueva etapa”.

El presidente Javier Milei se comunicó este viernes con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, y le manifestó “todo el apoyo y afecto de la Argentina en esta nueva etapa”.

“Mantuve una excelente y cálida conversación con Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay”, comunicó el jefe del Estado en su cuenta de la red social X.

Alliana asumió al frente de Paraguay el 6 de noviembre pasado, luego de que Santiago Peña fuera destituido mediante un juicio político debido al escándalo de Ueno Bank.

“Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, indicó Milei.

>> Leer más: Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso

Luego destacó: “La Argentina y Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”, continuó.

En esa línea, Milei finalizó: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Agradecimiento de Pedro Alliana

Alliana también resaltó el diálogo con el mandatario argentino. “Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con Milei, quien me expresó todo su apoyo a Paraguay”, afirmó. Y agregó: “Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso”.

El mandatario paraguayo cumple su primera semana en el cargo después de que asumiera el poder en reemplazo de Peña, quien horas antes había sido destituido en un juicio político por el Senado.

Paraguay entró en una crisis no vista en los últimos años después de la intervención del Ueno Bank, firma a la que fue vinculada Peña y cuya caída derivó en una investigación contra el exmandatario y el ahora extitular del Banco Central (BCP) Carlos Carvallo, ambos bajo prisión preventiva, así como en la detención de tres exdirectores de la entidad emisora.

Sobre el contacto con Milei, Alliana señaló: “Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen a Paraguay y la Argentina”.

“Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos”, cerró.

Alliana era el vicepresidente del país vecino hasta la reciente caída de Peña, uno de los mayores aliados de Milei en la región, que se produjo a raíz del descalabro del Ueno Bank, que dejó un tendal de millones de ahorristas sin poder acceder a su dinero en medio de manejos irregulares.

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