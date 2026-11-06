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Crisis en Paraguay: Santiago Peña busca ganar tiempo en el juicio político tras su renuncia

El mandatario cuestionó el plazo para ejercer su defensa tras el escándalo de Ueno Bank. El Congreso podría rechazar el pedido y avanzar con la destitución

6 de noviembre 2026 · 10:43hs
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Tras la renuncia que el Congreso rechazó

Tras la renuncia que el Congreso rechazó, Santiago Peña pidió tiempo para defenderse

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta tras la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank. El mandatario presentó una nota ante el titular del Congreso, Basilio Núñez, en la que cuestionó el escaso tiempo que le otorgaron para responder a las acusaciones.

El pedido llegó después de que Peña presentara su renuncia el jueves, pero su salida no fuera aceptada por el Parlamento. La falta de quorum en una reunión bicameral impidió tratar formalmente la dimisión y dejó al mandatario en funciones, mientras la Cámara de Diputados avanzó con la acusación para someterlo a un juicio político.

En su presentación, Peña sostuvo que el plazo previsto para comparecer este viernes a las 10 era insuficiente para garantizar el ejercicio de su derecho a defensa. Argumentó que necesitaba tiempo para elegir un abogado de confianza y preparar su respuesta.

“Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, expresó en la nota dirigida a Núñez.

Luego, en un mensaje publicado en la red social X, el presidente aseguró que expondrá su versión de los hechos ante la ciudadanía. “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, escribió.

>> Leer más: Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El Congreso podría rechazar la prórroga

El titular del Congreso, Basilio Núñez, anticipó que la decisión sobre el pedido de Peña deberá resolverse en un plazo de 12 horas y dejó entrever que la mayoría parlamentaria buscará continuar con el juicio político.

En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que el país no puede permanecer con un Parlamento que funcione “en piloto automático” y planteó que la situación institucional requiere una definición rápida.

“Por un lado, un presidente que su función es más para defenderse, ya renunciante; por otro lado, un vicepresidente de la República que podría ejercer ese cargo. Entonces vamos a continuar, probablemente, con el juicio político hoy a las 10 de la mañana”, afirmó.

Núñez explicó que la decisión dependerá de la mayoría del Senado, integrado por 45 miembros. Según indicó, si al menos 23 legisladores respaldan la continuidad del proceso, el pedido de prórroga quedaría rechazado.

El presidente paraguayo quedó sometido al juicio político después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación en su contra. En paralelo, el Parlamento había desestimado un pedido similar contra el vicepresidente Pedro Alliana.

El colapso de Ueno Bank y la crisis política

La crisis institucional comenzó tras la intervención del Banco Central de Paraguay a Ueno Bank, luego de detectar una insuficiencia de capital y un deterioro de sus indicadores de solvencia.

La medida afectó las operaciones de la entidad y dejó sin acceso a sus depósitos a casi tres millones de ahorristas, según la información difundida sobre el caso. También quedaron bloqueados alrededor de 850 millones de dólares en fondos administrados por el banco. De ese total, unos 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social, organismo que administra fondos jubilatorios.

>> Leer más: El presidente paraguayo es investigado y se enfrenta a una posible destitución

El escándalo adquirió dimensión política por los vínculos de Peña con el grupo económico al que pertenece la entidad. El mandatario fue accionista hasta 2025 y había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, un exdirectivo de la firma que renunció esta semana.

A raíz de la crisis, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el presidente para determinar posibles responsabilidades en la supervisión de la entidad y en la asignación de recursos públicos. Entre los argumentos de la acusación parlamentaria también figura un presunto conflicto de intereses y la vulneración de la confianza pública.

El gobierno promulgó una ley para establecer un plazo máximo de cinco días hábiles para la devolución de los fondos, pero la medida no logró frenar las protestas. Por tercera noche consecutiva, miles de personas se movilizaron frente al Congreso en Asunción y en otras localidades, como Ciudad del Este. Durante las manifestaciones se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La crisis también provocó la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y el quiebre del respaldo del oficialista Partido Colorado. Su titular, Horacio Cartes, respaldó el juicio político contra Peña.

Aunque el presidente presentó su dimisión para intentar desactivar el proceso, la falta de quorum impidió que el Congreso la aceptara. Ahora, mientras continúa en el cargo, busca una prórroga para preparar su defensa ante la posibilidad de ser destituido.

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