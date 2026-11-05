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Paraguay: se cayó la sesión del Congreso en la que se trataba la renuncia del presidente Santiago Peña

El Parlamento no pudo completar el tratamiento de la dimisión del presidente paraguayo luego de que legisladores oficialistas abandonaran sus bancas

5 de noviembre 2026 · 19:27hs
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El Congreso se quedó sin quorum para tratar la dimisión de Santiago Peña. 

El Congreso se quedó sin quorum para tratar la dimisión de Santiago Peña. 

La inestabilidad política en Paraguay sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que el Congreso no lograra reunir el quórum necesario para completar la votación sobre la renuncia del presidente Santiago Peña ante la crisis por Ueno Bank.

La sesión conjunta entre Cámara de Diputados y Senadores quedó interrumpida después de que varios legisladores del oficialismo abandonaran sus bancas y a pesar de que en la Cámara Baja se había aprobado la renuncia por unanimidad.

Lo cierto es que tras un largo debate y durante la votación, los colorados oficialistas dejaron la sesión sin quórum tras notar que no alcanzaban los votos para aceptar la renuncia de Peña y convocar así a Pedro Alliana como titular del Ejecutivo para terminar el mandato que concluye en 2028.

Por su parte, la oposición se mantuvo en su postura de que aceptar la renuncia de Peña era darle impunidad y que debía proseguir por el juicio político. En este sentido, sostienen que conceder la dimisión le permitiría a Peña la senaduría vitalicia, obteniendo así fueros parlamentarios.

>>Leer más: Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Crisis financiera y renuncia de Peña

La crisis financiera que sacude a Paraguay mantiene a casi tres millones de clientes de Ueno Bank sin acceso a sus cuentas bancarias y desató una ola de protestas que este jueves terminó por precipitar la renuncia del presidente Santiago Peña. La intervención de una de las entidades digitales más importantes de ese país provocó un virtual corralito, mientras miles de ahorristas reclaman la devolución de su dinero y las autoridades intentan evitar que la desconfianza se extienda al resto del sistema financiero.

Este jueves, se conoció la renuncia del presidente Santiago Peña, quien fue accionista del banco Ueno Bank hasta el año pasado y conservaba un estrecho vínculo con el holding que incluía a esa institución financiera.

Peña presentó su renuncia al cargo de presidente inmediatamente después de la caída de Ueno Bank y ante la posibilidad de enfrentar un juicio político. Peña publicó un video en sus redes sociales para anunciar su renucia, en el que catalogó como "uno de los momentos más difíciles" de su vida.

"Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en preservar las instituciones democráticas", comenzó Peña.

Y continuó: "Estoy convencido que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay. Quiero pedir disculpas si en algún momento he fallado".

Peña afirmó que la prioridad en su decisión radica en "la estabilidad de Paraguay que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Mi mayor deseo es que garanticen la devolución de los recursos y que se protejan los fondos públicos y los que pertenecen a todos los paraguayos".

"Confío en la fortaleza de nuestro pueblo y la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Debemos demostrar que la democracia se respeta", concluyó.

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