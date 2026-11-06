La Conmebol es uno de los mayores clientes del Ueno Bank: cuántos millones tenía

La casa madre del fútbol sudamericano dejó en claro que, más allá de los problemas de la entidad, no peligra el pago de premios en competencias internacionales

El próximo sábado 21 del corriente, la Conmebol entregará 10 millones de dólares al campeón de la Copa Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fue afectada por el cierre del Ueno Bank de Paraguay , ya que tenía depositados 14,3 millones de dólares en ahorros y era uno de los mayores clientes de la entidad privada que fue intervenida por el Banco Central del país vecino ante la falta de solvencia financiera.

El escándalo en el Ueno Bank propició ni más ni menos que la renuncia de Santiago Peña, presidente de Paraguay. En ese banco, la Conmebol había invertido 85.470 millones de guaraníes, aunque aclararon que eso representa apenas el 2,5% de sus ingresos y no afectará el flujo de fondos necesarios para cumplir con los compromisos deportivos.

El próximo sábado 21 del corriente, la Conmebol entregará 10 millones de dólares al campeón de la Copa Sudamericana y 2,5 millones al subcampeón. Boca y Atlético Mineiro jugarán la final en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

En tanto, para la final de la Copa Libertadores que se jugará el sábado 28 entre Estudiantes y Palmeiras, en el Centenario de Uruguay, los premios serán de 25 millones de dólares para el campeón de y de 7 millones para el subcampeón.

Los jugadores de Paraguay, afectados

Además de la Conmebol, varios futbolistas paraguayos con cuentas en Ueno Bank se vieron afectados por la crisis en el banco privado y hay incertidumbre sobre sus ahorros. Rogelio Delgado, presidente del gremio Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), habló sobre el episodio y los pasos a seguir.

Al respecto, el directivo afirmó: "Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas".

Asimismo, el abogado Roberto Codas anticipó que realizarán una maniobra judicial concreta: "La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial en poco tiempo es ir todos juntos en lugar de ir por separado".

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La selección de fútbol paraguaya, por su parte, emitió un comunicado en el cual afirman que les "duele" ver a miles de familia "atravesando angustia, incertidumbre y preocupación". Además, afirman que también fueron víctimas de la situación y pidieron que la justicia actúe de manera "inmediata, transparente y sin distinción".